AG zu Klimaschutz im Verkehr arbeitet wieder für Scheuer

BERLIN (dpa-AFX) - Die vor allem in der Tempolimit-Debatte bekannt gewordene Expertengruppe für Klimaschutz im Verkehr arbeitet an einem neuen Auftrag für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.



Der CSU-Politiker hat sie gebeten, Regierungsgutachten zur Wirkung des Klimapakets mit Blick auf den Verkehr "auszuwerten", wie es in einem Schreiben des Ministeriums an den Bundestag heißt. Berechnungen für das Wirtschafts- und das Umweltministerium haben ergeben, dass im Verkehr bis 2030 rund 30 bis 33 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr zusätzlich eingespart werden müssen, um Klimaschutzziele zu schaffen. Die Arbeitsgruppe soll sich Lösungen überlegen.

Bekanntgeworden war die AG 1 der "Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität", weil sie über den Vorschlag eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen nachgedacht hatte - Scheuer hatte dies entschieden abgelehnt, bevor die Vorschläge offiziell auf dem Tisch lagen. In der AG sind unter anderem die Autobranche, Umweltschützer, der Städtetag, der ADAC und die Bahn vertreten.

"Ich hoffe, der Minister hat die Notwendigkeit für mehr Klimaschutz im Verkehr durch zusätzliche, schnell wirksame Instrumente jetzt erkannt", sagte BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei, dass die AG "ohne weitere Einmischungen" arbeiten könne, um ein Instrumentenbündel vorzulegen, mit dem Klimaziele erreicht würden.

Der Geschäftsführer des Lobbyverbands Allianz pro Schiene, Dirk Flege, ist Mitglied in der Arbeitsgruppe. Er sagte der dpa: "Ich erwarte, dass die Bundesregierung nach Ende der Corona-Krise den Klimaschutz mit ähnlicher Energie und dem gleichen Willen zur Vorbeugung angeht wie jetzt den Gesundheitsschutz."/ted/DP/zb