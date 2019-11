AG Barr: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Am 21.11.2019, 06:32 Uhr notiert die Aktie AG Barr an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 610 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Erfrischungsgetränke".

Unser Analystenteam hat AG Barr auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von AG Barr investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Getränke einen Mehrertrag in Höhe von 0,53 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die AG Barr-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 535 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -12,3 Prozent erzielen, da sie derzeit 610 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben AG Barr auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um AG Barr in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass AG Barr hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.