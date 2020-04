AG Barr: Das wird noch ein spannendes Thema!

Für die Aktie AG Barr aus dem Segment "Erfrischungsgetränke" wird an der heimatlichen Börse London am 13.04.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 495.67 GBP geführt.

Unsere Analysten haben AG Barr nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der AG Barr-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 589,42 GBP mit dem aktuellen Kurs (500 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -15,17 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (528,26 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,35 Prozent), somit erhält die AG Barr-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die AG Barr-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 2 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Sell". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (453,33 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 500 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält AG Barr eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. AG Barr liegt mit einem Wert von 18,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 53 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 39,72. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".