Algonquin Power & Utilities: Das Ende oder geht es weiter?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Algonquin Power & Utilities unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Die Algonquin Power & Utilities-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 12,9 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Algonquin Power & Utilities beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,27 Prozent und liegt mit 0,44 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,83) für diese Aktie. Algonquin Power & Utilities bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

