AGT International zeigt auf der re:INVENT 2017 den innovativen Einsatz von IoT-Analytics für Live-Sport-Events

Las Vegas, Darmstadt (ots) -- AGT und HEED präsentieren auf der AWS re:Invent erstmals eineIoT-basierte Plattform, die eine neue Art des Erlebnisses vonLive-Sport-Events über automatisch generierte und personalisierteInhalte in Echtzeit ermöglicht.- AGT nutzt Sensorik und Künstliche Intelligenz (KI), um komplexeZusammenhänge in Sportevents vollständig zu entschlüsseln und überdie HEED-Plattform neuartige Einblicke in das reale Geschehen zuliefern und an die individuellen Interessen der Fans anzupassen.- AWS ist ein zentraler Partner von AGT. AGT's proprietäreIoT-Analytics- und KI-Plattform nutzt AWS-Cloud-Technologie undgreift auf eine Vielzahl von AWS-Diensten zurück.- Partner für die gezeigte Demo ist Ultimate FightingChampionship ("UFC"), eine in den USA sehr beliebte und weltweitstark wachsende Sportart.Mati Kochavi, der Gründer von AGT International und Co-Founder vonHeed, zeigt am 30. November 2017 auf der AWS re:Invent in Las Vegaswährend der Keynote von Werner Vogels, Chief Technology OfficerAmazon, erstmalig, wie der Einsatz von IoT-Analytics und KünstlicherIntelligenz das Erlebnis von Live-Sport-Events revolutioniert. AGTInternational ist ein Internet of Things-Pionier und HEED ist eineConsumer-Plattform, die IoT und Künstliche Intelligenz (KI) einsetzt,um einzigartige Einblicke und ein neues Erlebnis rund umLive-Sport-Events zu ermöglichen.HEED hat kürzlich eine Partnerschaft mit den in den USA sehrbeliebten Ultimate Fighting Championship ("UFC") geschlossen. MatiKochavi zeigt, wie HEED durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz(KI) und IoT-Technologie die Art und Weise, wie Fans einen UFC-Kampferleben, komplett verändert. IoTA, AGT's proprietäre IoT-Analytics-und KI-Plattform beschert dem re:Invent Publikum ein einmaligesZuschauererlebnis mit ganz neuen Einblicken in eine in den USA mitgroßer Spannung verfolgten Sportart.Als Teil der Demo werden die zwei UFC Kämpfer, Mark Diakiese undEdson Barboza während ihres Kampfes mit Sensoren ausgestattet. DieseSensoren sammeln alle relevante Fakten des Kampfes und lieferneinmalige und begeisternde Einblicke in körperliche, emotionale undverhaltensbasierte Aspekte, einschließlich der Emotionen während desKampfes, der Stärke und Genauigkeit der Schläge, der Möglichkeiteneines Comebacks und sogar den Einfluss der Fan-Reaktionen auf dieKämpfer."AWS ist ein großartiger Partner und ich freue mich, auf der AWSre:Invent Konferenz 2017 die Anwendung unserer proprietärenIoTA-Plattform zu demonstrieren. AGT nutzt Sensorik, maschinellesLernen und Künstliche Intelligenz, um komplexe Zusammenhänge wie zumBeispiel bei Sportevents vollständig zu entschlüsseln und über HEEDneuartige Einblicke in das reale Geschehen zu liefern." sagt MatiKochavi. "Wir sind fasziniert, wie HEED Daten und Erkenntnisse ausder IoTA-Plattform in eine bisher nicht mögliche, vollautomatischeBerichterstattung und Visualisierung umsetzt, die es den Zuschauernerlaubt, aktiv und emotional am Geschehen teilzunehmen. Wir freuenuns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern und AWS, umdas Zuschauererlebnis noch weiter zu revolutionieren."IoTA wird im Advanced Analytics Lab von AGT in Darmstadtentwickelt. Die über 100 Data Scientists und Softwareentwicklerarbeiten an Komponenten basierend auf maschinellem Lernen. DasForschungsteam konzentriert sich auf die automatische Erkennung desVerhaltens und der Emotionen von Menschen, im Kontext von HEEDbeispielsweise von Sportlern, Fans und Trainern. Dabei werdenMessdaten aus unterschiedlichen Sensoren fusioniert, wie zum Beispielam Körper getragene Sensoren zur Erfassung von Bewegungmustern undphysiologischen Daten, akustische und visuelle Sensoren sowie in dieUmgebung integrierte Spezialsensoren."Wir sind stolz, Teil dieser bahnbrechenden Entwicklung an derSchnittstelle zwischen Sport und Technik zu sein." ergänzt Dr.Joachim Schaper, Leiter des AGT Forschungszentrums in Darmstadt. "DieTeilnahme von AGT an der AWS re:Invent Konferenz 2017 unterstreichtden Einfluss, den unsere Entwicklungen auf die Branche haben und wirfreuen uns, auch zukünftig mit Amazon und AWS daran zu arbeiten.""Wir freuen uns, die Vision von HEED auf der diesjährigenre:Invent Konferenz zu präsentieren. Nach einem Jahr, in dem wirwichtige neue Partnerschaften abschließen konnten, arbeitet HEEDweiter an Entwicklungen, die das Zuschauererlebnis von Sport- undEntertainment-Veranstaltungen überall in der Welt verändern", sagtDanna Rabin, CEO von Heed. "Wir sind dankbar für die Chance, unsereneuesten Entwicklungen mit der Community zu teilen und bauenweiterhin auf die anhaltende Unterstützung unserer Partner,insbesondere auch von Amazon und AWS."Die Präsentation von Mati Kochavi wird am 30. November 2017zwischen 8:30 Uhr und 10:30 Uhr Pacific Standard Time stattfinden(zwischen 17.30 und 19.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit). Den liveWebcast und die Aufzeichnung der AGT-Präsentation können Sie überfolgenden link verfolgen: live.awsevents.comÜber AGT InternationalAGT International ist ein Pionier für wegweisende Lösungen imBereich Internet of Things (IoT). IoTA, die zentrale IoT-Analyticsund KI-Plattform von AGT, bietet Fähigkeiten zur Analyse vonSensor-Daten basierend auf kognitiven und emotionalen Analysen, umkomplexe reale Umgebungen in Echtzeit zu erfassen und zuinterpretieren. Der Einsatz intelligenter Sensorik ermöglicht dievollständige Abbildung der Realität über die Erfassung,Interpretation und Hintergrundinformationen aller Daten in Echtzeit.AGT International bietet integrierte Software-Lösungen für SmartCities, Infrastruktur und Verkehr, Sicherheitslösungen,Industrieanwendungen, Gesundheit, Sport und Entertainment an. AGTwurde 2007 gegründet und ist ein Technologieunternehmen in privaterHand mit Hauptsitz in der Schweiz. Über 100 meist promovierteMitarbeiter arbeiten in Forschung und Entwicklung an Standorten inDeutschland, Israel und New York. Weitere Informationen unterhttp://agtinternational.comÜber HEEDHEED ist ein Joint Venture zwischen AGT International und Endevorund betreibt eine Technologieplattform, die intelligente Sensorik undIoT-Analytics nutzt, um Sport- und Entertainment-Veranstaltungen zueinem völlig neuen und einmaligen Zuschauererlebnis zu machen.Mittels Sensoren, Artificial Intelligence und der proprietären AGTIoTA-Plattform werden die unterschiedlichsten Veranstaltungs- undZuschauerdaten gesammelt, ausgewertet und live geteilt. DenZuschauern werden vollautomatisch personalisierte und auf siezugeschnittene Veranstaltungsinhalte visuell direkt übermittelt.Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht eine komplett neueDimension des Zuschauererlebnisses auf dem Event oder zu Hause undhebt die heute bestehenden Grenzen zwischen Akteuren und Zuschauernauf. Ob in der ersten Reihe oder auf der Couch, HEED bringt die Fansnäher an das Geschehen, stellt ihnen die für sie spannenden Inhaltezur Verfügung und ermöglicht ein aktives persönliches und emotionalesZuschauererlebnisse. HEED hat bereits Partnerschaften mit UFC,Professional Bull Riding und Euroleague Basketball geschlossen,weitere Partnerschaften werden gerade verhandelt. WeitereInformationen unter http://heed-global.com