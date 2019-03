AGT Food and Ingredients: Verständliche Reaktion?

AGT Food and Ingredients, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 17:49 Uhr) mit 17,78 CAD beinahe gleich (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Nach einem bewährten Schema haben wir AGT Food and Ingredients auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: AGT Food and Ingredients hat mit einer Dividendenrendite von 3,69 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,27%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt +1,41. Aufgrund dieser Konstellation erhält die AGT Food and Ingredients-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um AGT Food and Ingredients auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von AGT Food and Ingredients sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der AGT Food and Ingredients führt bei einem Niveau von 54,55 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,18 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".