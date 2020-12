AGROB Immobilien: Solide Umsatzentwicklung

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die AGROB Immobilien AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert und die EBITDA-Marge auf hohem Niveau bestätigt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im 6-Monatszeitraum einen Umsatz von 5,41 Mio. Euro



