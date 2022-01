AGROB Immobilien: Positive operative Entwicklung

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die AGROB Immobilien AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) eine Gesamtleistung von 8,5 Mio. Euro und ein Periodenergebnis von 2,0 Mio. Euro erzielt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage liege das Zahlenwerk zum 30.09.2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung