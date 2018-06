AGRAVIS Raiffeisen AG veröffentlicht vierten Nachhaltigkeitsbericht

Münster (ots) - Durch ein konsequentes Energiemanagement und einebessere Auslastung ihrer Futtermittelwerke hat die AGRAVS RaiffeisenAG die Energieintensität bei der Futtermittelproduktion in denvergangenen Jahren im Schnitt gesenkt. Im Vorjahresvergleich sank dieZahl der Kilowattstunden pro produzierter Tonne Futtermittel im Jahr2017 um 1 Prozent auf 58,9 Kilowattstunden. Verringert wurde 2017ebenfalls die Intensität der CO2-Emissionen: Sie fiel um 2,2 Prozentauf 21,6 Kilogramm pro Tonne. Dies ist ein Ergebnis des viertenAGRAVIS-Nachhaltigkeitsberichtes, der jetzt veröffentlicht wurde. DerBericht wurde nach den Leitlinien der Global Reporting Initiativeerstellt und zeigt wesentliche Aktivitäten und Ziele rund um dasThema Nachhaltigkeit auf. Dazu gehört neben der Weiterentwicklung derAGRAVIS-Nachhaltigkeitsaktivitäten auch die Integration desNachhaltigkeitsmanagements in alle Unternehmensbereiche.Berichtet wird über nachhaltigkeitsrelevante Zahlen, Daten undFakten aus den Geschäftsjahren 2016 und 2017. Darüber hinaus geht esum zukunftsorientierte Projekte, die AGRAVIS mit Kunden, Mitarbeiternund Partnern durchgeführt hat. Beispielsweise ist die AGRAVIS in derLage, den "ökologischen Fußabdruck" ihrer Schweinefutter zubestimmen. Eine extern verifizierte Studie belegt, dass moderneFütterungskonzepte wie "Zukunft Füttern" bei konstanten Futterkostendeutlich geringere Umweltauswirkungen haben. So können diese dazubeitragen, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern sowie dieKlimawirkungen der Schweinehaltung zu reduzieren. "Unser Ziel ist es,unsere Kunden, den Genossenschaften und Landwirten, Produkte undDienstleistungen anzubieten, mit denen sie nachhaltiger undgleichzeitig erfolgreich wirtschaften können", hält AndreasRickmers, Vorsitzender des Vorstandes der AGRAVIS Raiffeisen AG fest.Der AGRAVIS-Nachhaltigkeitsbericht widmet sich in fünfHandlungsfeldern weiteren nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten, dieneben positiven Entwicklungen wie etwa in der Energieeffizienz auchweiteres Potenzial für Verbesserungen aufzeigen.Das Thema Nachhaltigkeit stellt die AGRAVIS auch in einerOnlineversion dar, die auf der Unternehmenswebsite unterhttps://nachhaltigkeit.agravis.de zu finden ist.Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel. 02 51/6 82-20 50Fax 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell