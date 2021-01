AGRAVIS-Cup: AGRAVIS Raiffeisen AG wird Titelsponsor des Reitturniers in Münster

Münster (ots) - Die traditionsreiche und über die Grenzen Westfalens bekannte Reitsportveranstaltung in der Halle Münsterland wird im Januar 2022 als AGRAVIS-Cup Münster (https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/sponsoring/agravis-cup-muenster/) fortgeführt. "Die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/) ist mit den zugehörigen Tochtergesellschaften seit vielen Jahren bereits im Turniergeschehen verankert, umso mehr freuen wir uns, dass AGRAVIS ab 2022 das Titelpatronat langfristig übernommen hat und unsere Veranstaltung fortan unter dem Namen AGRAVIS-Cup Münster ausgetragen wird", berichtet Oliver Schulze Brüning, Präsident des Reiterverband Münster e.V.."Das Turnier und AGRAVIS sind aus Münster ebenso wenig wegzudenken wie der Dom, der Prinzipalmarkt oder Boerne und Thiel", erklärte der Vorstandsvorsitzende der AGRAVIS, Dr. Dirk Köckler. Die AGRAVIS-Gruppe ist mit ihrem Geschäftsfeld Raiffeisen-Märkte (https://www.agravis.de/de/maerkte/) und ihrer Expertise für Pferdefutter und Pferdegesundheit schon lange ein verlässlicher Partner des Turniers. "Daher haben wir die Chance, das Titelsponsoring zu übernehmen, gern genutzt", erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler.Wichtig war es Dr. Dirk Köckler zu betonen, dass das Agrarhandels- und Dienstleistungsnehmen dieses Engagement als gemeinsamen Antritt des genossenschaftlichen Verbundes betrachte. Die AGRAVIS sei gemeinsam mit den regionalen Raiffeisen-Genossenschaften im ländlichen Raum Westfalen und darüber hinaus durch Agrarstandorte, Raiffeisen-Märkte und das Energiegeschäft präsent. Für den Unternehmenschef Köckler gehört die ländliche Reiterei zur unverwechselbaren DNA des Turniers."Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Reiterverband Münster und Escon-Marketing und sehen mit großer Vorfreude dem ersten AGRAVIS-Cup Münster im Januar 2022 entgegen", blickte Dr. Dirk Köckler voraus.Auch das Finale der bereits etablierten Dressurnachwuchsserie Derby Dressage Cup wird am Standort Münster für Reiter zwischen 18 und 25 Jahren fortgeführt.Eigentlich hätte das Turnier in dieser Woche stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie muss es jedoch ausfallen.Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel.: 02 51/6 82-20 50Fax: 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell