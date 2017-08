AGOF veröffentlicht erstmals daily digital facts / Knapp jeder zweite Onliner in NRW informierte sich am Tag der Landtagswahl auf Nachrichten- und Politikseiten

Frankfurt (ots) - Paukenschlag bei der AGOF: Sie veröffentlichtheute erstmals die daily digital facts und damit digitale Reichweitenfür Einzeltage. Damit steht der etablierte AGOF Währungsstandard absofort für jeden einzelnen Tag seit dem 01. April 2017 zur Verfügung.Die neue Studie, die die bisherige digital facts der AGOF ablöst,ermöglicht darüber hinaus die Auswahl individueller Zeiträume. Sokönnen jetzt zum ersten Mal Events, wie z.B. Feiertage,Weltmeisterschaften oder politische Ereignisse im Detail betrachtetund analysiert werden. Damit novelliert die AGOF ihrequalitativ-hochwertige Planungsgrundlage und macht besonders dieSchnelligkeit und Wandelbarkeit des digitalen Mediums sichtbar. Dennvor allem im Internet verändern sich täglich - je nach aktuellenEreignissen oder Bedürfnissen - Nutzer und Nutzungsverhalten auf dereinen, sowie Inhalte und Services auf der anderen Seite. DieseEntwicklungen lassen sich anhand der AGOF Daten nun zeitnah und inallen Einzelheiten nachvollziehen, die damit einmal mehr Qualität undPlanungssicherheit für die digitale Mediaplanung schaffen.Erste Ergebnisse belegen die Dynamik des digitalen MediumsSo zeigt eine erste Auswertung zur Landtagswahl inNordrhein-Westfalen am 14. Mai: Am Wahlsonntag waren 48 Prozent derOnliner aus diesem Bundesland auf Webseiten aus dem ThemenbereichNachrichten & Politik unterwegs. Damit surften im Gegensatz zumVortag 14,7 Prozent mehr User auf Newsportalen. Verstärkt Frauen undbesonders User im Alter von 30-39 Jahren nutzten das Internet alsInformationsquelle. Und auch die Nachberichterstattung zur Wahl wurdeaufmerksam im Netz verfolgt: Auch am Montag, den 15. Mai waren noch47,7 Prozent der Onliner aus Nordrhein-Westfalen auf Newsseitenanzutreffen.Etablierte Qualität auf neuem NiveauGleichzeitig wurden die Errungenschaften der bisherigen AGOFMarkt-Media-Studien beibehalten und sogar weiterentwickelt. Allebekannten und etablierten AGOF Leistungswerte können nun für jedeneinzelnen Tag ausgewertet und für Mediapläne berücksichtigt werden.Im Rahmen der neuen Erhebungsmethode konnte darüber hinaus dieAbbildung der Nutzung auf verschiedenen Clients bzw. Browsern nochverbessert werden, so dass diese nun noch differenzierter ausgewiesenwird.Björn Kaspring, Vorstandsvorsitzender der AGOF: "Mit dem Start derdaily digital facts hat die AGOF eines ihrer wohl ambitioniertestenProjekte der vergangenen Jahre realisiert. In nur eineinhalb Jahrenhaben wir alle unsere Prozesse und Systeme neu aufgestellt und dasbei gleichzeitigem störungsfreien Aufrechterhalten des Regelbetriebs.Das Ergebnis: Eine zeitgemäße, wegweisende und qualitativ-hochwertigePlanungsgrundlage für den digitalen Markt. Damit hat die AGOF einmalmehr ihre Leistungsfähigkeit und Innovationskraft bewiesen und istihrem Ruf als digitale Instanz gerecht geworden."Mit der ersten Ausgabe der daily digital facts stehen die Datenvon April bis Juli 2017 zur Verfügung. Für eine Übergangs- undEingewöhnungszeit werden die Einzeltage eines Monats zu Beginn desFolgemonats veröffentlicht, bevor voraussichtlich noch diesen Herbstauf eine tägliche Veröffentlichung der AGOF Daten umgestellt wird.Erste Ergebnisse aus der daily digital facts sind unterhttps://www.agof.de/studien/daily-digital-facts/aktuelle-ergebnisse/abrufbar.Die AGOFDie Arbeitsgemeinschaft Online Forschung wurde im Dezember 2002gegründet. Aufgabe und Zweck der AGOF ist es, unabhängig vonIndividualinteressen für Transparenz und praxisnahe Standards in derOnline-Werbeträgerforschung zu sorgen. Dafür erarbeitet sie dienotwendigen Leistungswerte im engen Austausch mit dem Markt.Pressekontakt:Katharina MetzgerAGOF PressesprecherinTel.: 069/264 888-318Fax: 069/264 888-320Mobil: 0151/126 713 88Mail: katharina.metzger@agof.deOriginal-Content von: AGOF e.V., übermittelt durch news aktuell