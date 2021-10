AGILE ROBOTS gibt den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung unter Führung des SoftBank Vision Fund 2 bekannt

Peking (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen ist derzeit das am höchsten bewertete Einhorn in der intelligenten Robotik weltweitAgile Robots, ein führendes Unternehmen für intelligente Robotik, hat kürzlich den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung mit einer Gesamtinvestition von 220 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Finanzierung wird von SoftBank Vision Fund 2* angeführt, gefolgt von Finanzinvestoren wie Chimera Investments unter Abu Dhabi Royal Group, GL Ventures, Sequoia China und Linear Capital (in alphabetischer Reihenfolge) sowie strategischen Investoren wie Xiaomi Group, Foxconn Industrial Internet ("FII") und Midas. Die Mittel aus dieser Finanzierung werden hauptsächlich für die Produktentwicklung, die Massenproduktion und die Ausweitung des weltweiten Vertriebsgeschäfts des Unternehmens verwendet.Es wird berichtet, dass Agile Robots es geschafft hat, im Jahr 2020 einen Gesamtfinanzierungsbetrag von über 130 Millionen US-Dollar aufzubringen und damit das Unternehmen mit dem höchsten Gesamtfinanzierungsbetrag in der intelligenten Robotikbranche im Jahr 2020 ist. Agile Robots ist derzeit das einzige Einhorn im Bereich der intelligenten Robotik mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar weltweit. Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde ist Agile Robots das erste intelligente Robotikunternehmen, in das der SoftBank Vision Fund 2 in China investiert.Agile Robots wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München und Peking, China. Agile Robots ist eine Softwareplattform für die Robotik und verfügt über das führende Hardware-Know-how in der Robotik. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ("DLR") als technischem Rückgrat und dem Kernkonzept "Befähigung zur künstlichen Intelligenz" ist das Unternehmen bestrebt, die tiefgreifende Kombination und Innovation von künstlicher Intelligenz und Robotik zu fördern und die Anwendung der Robotik auf weitere Bereiche auszudehnen. Das DLR ist nicht nur das erste Institut, das intelligente Roboter in den Weltraum schickt und komplexe Aufgaben wie die Mensch-Roboter-Kollaboration durchführt, sondern auch das erste weltweit, das erfolgreich kraftgesteuerte Roboter vorschlägt und entwickelt, die von der Industrie übernommen werden.Agile Robots hat eigenständig Software- und Hardwareprodukte entwickelt und auf den Markt gebracht, wie z. B. das Betriebssystem AgileCore für die Koordination von Robotern und Zubehör wie Endeffektoren verschiedener Hersteller, den intelligenten, kraftgesteuerten Roboter DIANA, medizinische Roboter, humanoide, geschickte Fünf-Finger-Hände und die flexible intelligente Plattform (FIP). Mit seinen einzigartigen Hardware- und Software-F&E-Kapazitäten hat Agile Robots seinen hochgradig disruptiven "robotischen Arbeiter" auf den Markt gebracht, der als intelligenter Assistent für alle Arten von Arbeitern und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen dient, um alltägliche oder gefährliche Aufgaben zu übernehmen. Damit eröffnet Agile Robots neue "Blue Ocean Markets" für intelligente Roboteranwendungen. Derzeit hat das Unternehmen seine Roboter für die Produktion in zahlreichen industriellen Szenarien eingesetzt. Die Produkte von Agile Robots wurden erfolgreich in die Massenproduktion überführt und finden in großem Umfang Anwendung in den Bereichen Medizin, Industrie (Unterhaltungselektronik, Automobilbau, Schmuck und andere Präzisionsmontage- und Fertigungsszenarien), Landwirtschaft, Bildung und Dienstleistungen.Agile Robots expandiert den Markt weltweit. Insbesondere für den chinesischen Markt hat das Unternehmen den strategischen Aufbau in mehreren Regionen abgeschlossen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine umfassende strategische Zusammenarbeit mit einem börsennotierten chinesischen Unternehmen für orthopädische Chirurgieroboter, einem führenden Unternehmen für Neurochirurgieroboter, mehreren erstklassigen chinesischen Allgemein- und Fachkrankenhäusern und mehreren anderen weltweit führenden Unternehmen (z. B. einem internationalen Hersteller von Unterhaltungselektronik, einem internationalen Top-Telekommunikationsdienstleister und einem weltweit führenden Hersteller elektronischer Geräte usw.) vereinbart. Mit dem Abschluss der Produktvermarktung strebt Agile Robots ein weiterhin starkes Umsatzwachstum an.Dr. Zhaopeng Chen, der Gründer von Agile Robots, sagte: "Mit der einzigartigen Technologie, die Roboter-OS und die weltweit führenden sensiblen Roboter kombiniert, strebt Agile Robots nach einem grundlegenden Durchbruch im Bereich der Robotik und der realistischen Anwendung der nächsten Generation von Robotern im Bereich der intelligenten Präzisionsmontage und der medizinischen Behandlung, die im Moment nur von Menschen durchgeführt werden kann. Mit der Unterstützung unserer namhaften Investoren und Kunden sind wir zuversichtlich, die Robotik mit all unseren Partnern in eine neue Ära zu führen.""Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für den dynamischen chinesischen Markt und zur Unterstützung von Unternehmern, die eine Innovationswelle vorantreiben, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Dr. Zhaopeng Chen, Peter Meusel und dem Team von Agile Robots", sagte Dr. Eric Chen, Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers. "Agile Robots verbindet künstliche Intelligenz mit fortschrittlicher Robotertechnologie, um einige der anspruchsvollsten Probleme der Industrie zu lösen, und ist das jüngste Beispiel für unsere kontinuierliche Unterstützung des wachsenden chinesischen Technologiesektors."Luke Li, Founding Partner der Hillhouse Group, sagte: "Hillhouse ist ein langfristiger Investor in Agile Robots und hat sich an mehreren Finanzierungsrunden beteiligt, darunter auch an der Seed-Runde. Wir haben uns sehr gefreut, dass das Team von Dr. Zhaopeng Chen mehrere Durchbrüche auf dem Gebiet der Robotik erzielt hat. Agile Robots hat hochpräzise kraftgesteuerte Roboter mit fortschrittlicher Kollisionserkennung und Gelenkdrehmomentkontrolle entwickelt, die schnell eingesetzt und an eine Vielzahl von Anwendungsszenarien angepasst werden können. Diese kraftgesteuerten Roboter haben das Potenzial, revolutionäre Innovationen in der Industrierobotik voranzutreiben. Die Investition von Hillhouse in Agile Robotics steht an der Schnittstelle zwischen unserer langjährigen interdisziplinären Forschung in der Robotikindustrie und unserer Forschung und Investition in fortschrittliche Fertigung, einschließlich High-End-Präzisionsausrüstung, intelligente Roboter, alternative Energien und neue Materialien. Wir freuen uns auf den kontinuierlichen Beitrag von Agile Robots zu den Bemühungen um die Verbesserung des Fertigungssektors."Caroline Fu, Partnerin von Sequoia China, sagte: "Obwohl die Nachfrage nach Robotern schnell wächst, sind herkömmliche Roboter bei Standardaufgaben eingeschränkt. Wir sind optimistisch, was den potenziellen Markt für Allzweckroboter von Agile Robots angeht, der intelligente Roboter, Kraftsensorik und Robotervision integriert. Ihre innovative Technologie kann in Märkten mit großem und komplexem Bedarf an Robotern, wie z. B. in der medizinischen Behandlung, in der 3C-Industrie und in der Automobilherstellung, umfassend eingesetzt werden. Wir hoffen, dass Agile Robots in naher Zukunft weitere branchenführende innovative Technologien entwickeln und anwenden wird, um effiziente, zuverlässige und kostengünstige Lösungen für komplexere Szenarien anzubieten."*Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat die SoftBank Group Corp. Kapitalbeiträge geleistet, um Investitionen des SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") in bestimmte Portfoliounternehmen zu ermöglichen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Kommanditanteilen an einem Fonds, einschließlich SVF 2, dar. SVF 2 hat noch keinen externen Abschluss, und alle potenziellen Drittinvestoren erhalten vor dem Abschluss zusätzliche Informationen in Bezug auf alle SVF 2-Investitionen.Weitere Informationen über den Bericht finden Sie unter https://www.agile-robots.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1612533/AGILE_ROBOTS_announces_completion_Series_C_financing_led_SoftBank_Vision.jpgPressekontakt:Yaoyao Wu+86 10 53510299yaoyao.wu@agile-robots.comOriginal-Content von: Beijing Agile Robot Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell