AGF Videoforschung GmbH baut den Gesellschafterkreis weiter aus

Frankfurt am Main (ots) - Neue Gesellschafter für die AGFVideoforschung: Discovery Communications Deutschland, Tele 5 undViacom werden Kapitalanteile an der seit Jahresbeginn als GmbHfirmierenden AGF Videoforschung übernehmen. Bereits Mitte Januarhatten Sky Deutschland und WeltN24 ihren Eintritt erklärt. Darüberhinaus haben die Gesellschafter der AGF vereinbart, festeKapitalanteile für weitere Anbieter insbesondere aus demStreamingbereich zu reservieren.Alle Neugesellschafter halten künftig einen Kapitalanteil in Höhevon fünf Prozent an der AGF Videoforschung GmbH. Damit sind sieberechtigt, jeweils einen Vertreter in den Forschungsbeirat und inden Aufsichtsrat der AGF zu entsenden. WeltN24 und Sky haben für dieErweiterung des Gesellschafterkreises einen konstruktiven Beitraggeleistet, da mit beiden Unternehmen ursprünglich ein Kapitalanteilvon zehn Prozent vereinbart worden war. Darüber hinaus reduzierenARD, ProSiebenSat.1, Mediengruppe RTL und ZDF ihre Beteiligung aufjeweils 15 Prozent. Die verbleibenden 15 Prozent Kapitalanteile sindfür später eintretende Unternehmen - vorzugsweise aus demStreamingbereich - reserviert und werden übergangsweise von denGesellschaftern im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligungshöheanteilig getragen.Martin Berthoud, Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrats: "Diesedeutliche Erweiterung des Gesellschafterkreises ist ein großer Erfolgfür die AGF. Mein besonderer Dank gilt WeltN24 und Sky Deutschland,die sich am frühesten von allen Beitrittskandidaten für eineBeteiligung entschieden haben und dennoch so viel Flexibilitätgezeigt haben, dass der Gesellschafterkreis der AGF vom Start weg sobreit ausgerichtet werden konnte."Joachim Schütz, Vertreter der Organisation Werbungtreibende imMarkenverband (OWM) im AGF-Aufsichtsrat: "Den Ausbau derGesellschafterbasis halten wir für ein sehr wichtiges Zeichen an denMarkt, mit dem die AGF ihre Bedeutung als Joint Industry Committee(JIC) für den deutschen Markt belegt. Für die Zukunftsfähigkeit wirdes aus Sicht der OWM wichtig sein, in einem nächsten Schritt weitereAnbieter vor allem aus dem Streamingbereich in die AGF Videoforschungaufzunehmen."Klaus-Peter Schulz, Vertreter der Organisation der Mediaagenturen(OMG) im AGF-Aufsichtsrat: "Angesichts der herausfordernden Aufgabeder AGF, den Markt mit einem funktionierenden Messstandard für diePlanung von Bewegtbildkampagnen über alle Verbreitungswege undEmpfangsgeräte hinweg zu beliefern, begrüßen wir es, dass die AGFVideoforschung von einem wachsenden Kreis von Anbietern getragenwird. Wir haben die AGF auf diesem Weg explizit unterstützt undfreuen uns auf die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation."Zur AGF Videoforschung (www.agf.de)Die AGF Videoforschung ist eine Kooperation der Sender ARD,Discovery Communications Deutschland, Mediengruppe RTL Deutschland,ProSiebenSat.1 Media, Sky Deutschland, Tele 5, Viacom, WeltN24 undZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung derkontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung vonBewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung undAuswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einemmehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, umdem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung vonBewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirkenLizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an derGestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.