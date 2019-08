Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Finanztrends Video zu Total



mehr >

Frankfurt am Main (ots) - Reichweite und Werbewirkung - wie dieseDisziplinen zusammenspielen, steht im Mittelpunkt des AGF-Forums am26. September 2019. Der Branchentreff zeigt unter dem Motto "TotalVideo is not enough" anhand aktueller Analysen, warum Reichweiteunabdingbar ist, wenn es darum geht, schnell hohe Werbewirkung zuerzielen. Weitere inhaltliche Akzente setzen der ZukunftsforscherMatthias Horx und der Datenspezialist Tobias Degsell, ehemaligerMitarbeiter des Nobelpreis Museums sowie Gründer der BeratungsfirmaCombiner."Getreu unseres diesjährigen Mottos ,Total Video is not enough'zeigt die AGF, wie wichtig die Reichweitenforschung nicht nur alsGrundlage für eine effiziente Mediaplanung ist. Sie ist auch dieBasis für valide Werbewirkungsforschung. Das müssen wir bei derWeiterentwicklung unseres konvergenten Messansatzes immer mitdenken",sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung derAGF Videoforschung.Aktuelle Ergebnisse aus der Werbewirkungsforschung präsentieren imFrankfurter Gesellschaftshaus Palmengarten Guido Modenbach(Geschäftsführer SevenOne Media), Dr. Andrea Malgara (Vorsitzenderder Geschäftsführung Mediaplus) sowie Kristian Meinken(Geschäftsführer Pilot). Außerdem dabei sind unter anderen KatjaHofem (Geschäftsführerin Joyn) Kai Blasberg (Geschäftsführer Tele 5),Thomas Koch (Geschäftsführer The DOOH Consultancy), Martin Krapf(Geschäftsführer Screenforce), Andrea Tauber-Koch (Media ManagementCommerzbank und stv. Vorsitzende Organisation Werbungtreibende imMarkenverband OWM), Klaus-Peter Schulz (Geschäftsführer Organisationder Mediaagenturen OMG) und Dr. Torsten Rossmann (GeschäftsführerWeltN24).Die AGF-Geschäftsführung wird zudem über den aktuellen Stand derProjekte informieren. "Wir haben einiges zu tun und einambitioniertes Programm, um die Reichweitenforschung kontinuierlichweiterzuentwickeln und dem Markt die Daten zur Verfügung zu stellen,die er braucht", sagt Niederauer-Kopf.Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutraleBewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativdie Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet dieerhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einemmehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, umdem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung vonBewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austauschmit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende undMediaagenturen.Kontakt und Akkreditierungen:Juliane PaperleinHead of Corporate Communications I AGF Videoforschung GmbHTel. 069 - 95 52 60 55| E-Mail: presse@agf.de oderjuliane.paperlein@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell