Frankfurt am Main (ots) -Die AGF Videoforschung (AGF) hat sich folgende Schwerpunkte aufdie Agenda gesetzt: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung desTV-Panels, Beschleunigung bei der Bereitstellung konvergenterNutzungsdaten, die Integration von Mobile sowie die Ausweisung vonLeistungsdaten für YouTube. Dies erklärte AGF-Geschäftsführerin AnkeWeber im Rahmen der diesjährigen Forumsveranstaltung. "Unser Ziel istes, dem Markt einen Standard für konvergente Reichweiten zurVerfügung zu stellen, der die hohe qualitative Verlässlichkeitgarantiert, für den die AGF seit nunmehr drei Jahrzehnten als JICsteht", so Weber.Über 300 Vertreter aus werbungtreibenden Unternehmen, Agenturenund Medien informierten sich gestern im Frankfurter GesellschaftshausPalmengarten unter dem Motto "The Big Crossover - Bewegtbildforschungfür die Zukunft" über den aktuellen Status der AGF-Projekte. BeiStreaming konnte der Datenproduktionsprozess von ursprünglich 40Tagen inzwischen halbiert werden. Derzeit arbeitet die AGF intensivan einer weiteren Verkürzung der Datenbereitstellung auf sieben bisacht Tage. Der Berichtsrhythmus soll im kommenden Jahr von monatlichauf täglich umgestellt werden. Bei der Messung von mobil genutztenBewegtbild-Inhalten konnte die Anzahl der gemessenen Angebote indiesem Jahr signifikant erhöht werden: Inzwischen sind mehr als 60Player in Android- oder iOS-Apps unter Messung.Pionierarbeit mit YouTubeIm besonderen Fokus stand beim diesjährigen AGF-Forum dasYouTube-Projekt. Gemeinsam mit Dirk Bruns, Head of Video SalesCentral Europe bei Google, zeigte Anke Weber Einblicke in denMaschinenraum dieses ambitionierten Ansatzes, über den erstmals einePlattform am AGF-System teilnimmt. Dabei ist der Prozess derDatenlieferungen inzwischen final aufgesetzt. Derzeit laufen einProzess- und ein Daten-Audit. Hier prüfen unabhängige Institute, obdie angelieferten Daten und deren Struktur die Anforderungen desAGF-Systems erfüllen, um integriert werden zu können. "Es bedeuteteinen echten Meilenstein, YouTube weltweit erstmals im Rahmen einesJICs zu integrieren", erklärte Anke Weber. Auch Dirk Bruns betonte,dass Google in Deutschland gemeinsam mit der AGF Pionierarbeitleiste. "Dies erklärt auch die Zeitspanne, die das Projektbeansprucht."In der Diskussion mit den Marktpartnern wurde die grundlegendeBedeutung einer konvergenten Reichweite betont. WELT-GeschäftsführerTorsten Rossmann, dessen Sender seit 2017 Gesellschafter der AGF ist,betonte, dass die Fokussierung der AGF auf die Bewegtbildmessung dasentscheidende Kriterium für den Eintritt in den Gesellschafterkreisgewesen sei: "Unser Nachrichtensender ist auf allenBewegtbildplattformen präsent. Wir brauchen diese Daten für dieAussteuerung und Vermarktung unseres Angebotes - je aktueller, destobesser." Sein Fazit: "In den letzten zwei Jahren haben wir eine echteTransformation der AGF erlebt, die die Vielfalt der Senderlandschaftwiderspiegelt."Gerade diese zunehmende Vielfalt sieht Monika Baldauf alsVertreterin der Organisation der Mediaagenturen (OMG) als besondereHerausforderung. "Wir arbeiten auf einer sehr verlässlichenGrundlage, müssen aber unser Mindset und unsere Arbeitsweisenkomplett ändern, denn wir leben inzwischen in einem permanentenBeta-Zustand." Uwe Storch, Vorstandsmitglied der Organisation derWerbungtreibenden (OWM), forderte, die JICs in einem kontinuierlichenProzess der Weiterentwicklung so agil, valide und glaubwürdig wiemöglich zu halten. Denn: "Wer sich ausruht, der wird von den anderenüberholt." Auf die Kooperationsbereitschaft mit den anderen JICsangesprochen erklärte Anke Weber: "Bei allen JICs besteht eine großeOffenheit für eine synergetische Zusammenarbeit."Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung ist eine Kooperation der Sender ARD,Discovery Communications Deutschland, Mediengruppe RTL Deutschland,ProSiebenSat.1 Media, Sky Deutschland, Tele 5, Viacom, WeltN24 undZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung derkontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung vonBewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung undAuswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einemmehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, umdem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung vonBewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirkenLizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an derGestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.