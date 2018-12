AGC verdreifacht seine Produktionskapazität für Biopharmazeutika in den USA

Tokio (ots/PRNewswire) -Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI3fl_zX43347F.png (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI3fl_zX43347F.png)Foto: AGC Biologics, Produktionsstandort Seattlehttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI1fl_lV4B1ChZ.png (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI1fl_lV4B1ChZ.png)Am AGC Biologics-Standort in Seattle sind die Pläne zurInstallation von zwölf zusätzlichen Einweg-Bioreaktoren fürSäugerzellen mit einer Kapazität von 2.000 l (*2) und den Bau einerbrandneuen mikrobiellen Anlage für Auftragsentwicklung und-herstellung unter Dach und Fach. Derzeit sind die mikrobiellenKapazitäten von AGC Biologics in Europa und Japan angesiedelt. Mitder neuen Anlage in Seattle verbessert sich die regionale Abdeckungüber die Kontinente auch durch mikrobielle Dienstleistungen. AGCverdreifacht damit seine Produktionskapazität für Biopharmazeutika inden USA. Der gesamte Kapitaleinsatz für diese Expansion wird aufungefähr 10 Mrd. Yen geschätzt. Im Juli 2020 soll der planmäßigeBetrieb anlaufen.Im Rahmen ihrer "AGC plus"-Management-Richtlinie hat die AGC Groupdas Life-Science-Geschäft zu einer ihrer strategischen Initiativenerklärt. Bis 2025 sollen Umsätze im Bereich von 100 Mrd. Yen erzieltwerden. AGC hat durch die Übernahme von Biomeva in 2016 und CMCBiologics in 2017 Vertriebszentren in Europa und den USA errichtet.Seitdem hat das Unternehmen an seinen Standorten in Japan, Europa undden USA mehrfach in Anlagen und Systeme investiert.In den kommenden Jahren wird mit einem deutlichen Anstieg derNachfrage gerechnet; daher will AGC auch in Zukunft strategischeÜbernahmen tätigen und massiv in seine Geschäftsbereiche fürsynthetische Stoffe und Biopharmazeutika investieren. Kunden in jederRegion sollen konsistente und erstklassige Qualität undherausragenden Service genießen. AGC will die Synergien an seinenStandorten maximieren, um sein selbsterklärtes Ziel zu verfolgen,einen Beitrag für pharmazeutische Unternehmen und zum Wohl derPatienten und der breiteren Gesellschaft insgesamt zu leisten.Hinweise(*1) CDMO: Auftragsentwickler und -fertiger (Contract Development& Manufacturing Organization). Ein Unternehmen, das im Auftrag einesanderen Unternehmens die Produktherstellung sowie Entwicklung vonProduktionsmethoden übernimmt.(*2) Einweg: Zellkulturtanks mit einem Einweggefäß.ReferenzinformationenInformationen zur AGC GroupAGC Inc. (Firmensitz: Tokio, President & CEO: Takuya Shimamura)ist die Muttergesellschaft der AGC Group, ein weltweit führendenderAnbieter von Glaslösungen und Lieferant von flachem, Kfz- undDisplayglas, Chemikalien, Keramik und anderen Hightech-Materialienund -Komponenten. In über einem Jahrhundert technischer Innovationhat die AGC Group ein breites Sortiment and zukunftsweisendenProdukten entwickelt. Die AGC Group beschäftigt an ihren weltweitenStandorten um die 50.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet durch ihreGeschäftstätigkeit in ungefähr 30 Ländern einen Jahresumsatz von ca.1,5 Billionen japanischen Yen.Weitere Informationen finden Sie unterwww.agc.com/en (http://www.agc.com/en)Operative Life-Science-Standorte der AGC Group:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI2fl_D25SAO82.pngPressekontakt:Yuki KitanoCorporate Communications & Investor Relations DivisionAGC Inc.Tel.: +81-3-3218-5603E-Mail: info-pr@agc.comOriginal-Content von: AGC Asahi Glass, übermittelt durch news aktuell