AGC schließt Vereinbarung über den Erwerb einer synthetischen pharmazeutischen Wirkstoff-Produktionsanlage in Spanien ab

- Durch die Übernahme wird AGC auf dem europäischen Markt Fußfassen und sein Pharma-CDMO-Geschäft weiter ausbauen -Tokyo (ots/PRNewswire) - AGC Inc., ein weltweit führenderHersteller von Glas, Chemikalien und Hightech-Materialien, hat eineVereinbarung mit Boehringer Ingelheim über die Übernahme von MalgratPharma Chemicals S.L.U. ("MPC") abgeschlossen. MPC ist eineTochtergesellschaft von Boehringer Ingelheim, die synthetischepharmazeutische Wirkstoffe (*1) für den Konzern herstellt. Mit derÜbernahme von MPC verfügt AGC über seinen ersten von der FDAregistrierten Standort in Europa im CDMO-Bereich (*2) fürsynthetische Arzneimittel.(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812031010/_prw_PI1im_gPsXryOQ.jpg)Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung derzuständigen Kartellbehörden und der Erfüllung derAbschlussbedingungen aus der Aktienkaufsvereinbarung.MPC verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Herstellung voncGMP-konformen (*3) kommerzialisierten, synthetischen Arzneimittelnsowie von Substanzen, die sich in verschiedenen Stadien derklinischen Entwicklung befinden. Durch den Einsatz vonFluorierungstechnologien von AGC, die umfangreichen Erfahrungen inder unternehmenseigenen Wirkstoff-Forschung und das in Japanaufgebaute CDMO-Geschäft verfügt AGC mit der Aufnahme von MPC übereine größere Zahl von Ressourcen für seine CDMO-Dienstleistungen. DasUnternehmen kann auf diese Weise die Anforderungen seinereuropäischen Kunden besser erfüllen und seine Präsenz auf demeuropäischen Markt ausbauen.Die "AGC plus"-Managementstrategie der AGC Group identifiziertBiowissenschaften als eines ihrer strategischen Geschäftsbereiche.AGC wird weiterhin aktiv in diesen Bereich investieren, um Kundensowohl im Bereich der synthetischen Arzneimittel als auch imbiopharmazeutischen Bereich weltweit einheitliche und qualitativhochwertige Dienstleistungen anzubieten. Durch die Maximierung derSynergien werden auch die technischen Kapazitäten des Konzerns anjedem Standort verbessert. Von dieser Entwicklung können dannPharmaunternehmen, Patienten und alle Gesellschaftsschichtenprofitieren.Hinweise (*1)SynthetischepharmazeutischeZwischenprodukte undWirkstoffe:Zwischenprodukte undWirkstoffe fürpharmazeutischeProdukte, die durchchemische Synthesehergestellt werden.(*2) CDMO:Vertragsherstellerund -entwickler (einUnternehmen, dasProduktionsmethodenim Auftrag andererUnternehmen herstelltund entwickelt). (*3)cGMP: aktuelle GuteHerstellungspraxis(Normen für dieHerstellung undQualitätskontrollevon Arzneimitteln undQuasi-Arzneimitteln).*Das Unternehmen hatseinen Namen vonAsahi Glass Co., Ltd.in AGC Inc. am 1.Juli 2018 geändert.Sein Präsident istTakuya Shimamura.*Der Umgang mitpersonenbezogenenDaten wird durch dieDatenschutzerklärungvon AGC geregelt.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812031010/_prw_PA1fl_zUT4075I.pdf