AGC gründet eine der pharmazeutischen Entwicklung und Produktion von Säugetierzellen gewidmete cGMP-konforme Vertragseinrichtung in der Chiba-Werksanlage

Tokio (ots/PRNewswire) - AGC, ein weltweit führender Herstellervon Glas, Chemikalien und High-Tech-Materialien wird eine cGMP(*1)-konforme Säugetierzellkultureinrichtung in seiner Werksanlage inChiba gründen, die Verträge für die pharmazeutische Entwicklung undProduktion von Antikörpern annehmen wird. Dies wird durch dieTechnologien von dem 2017 übernommenen Unternehmen CMC Biologicsermöglicht und präsentiert die ersten qualitativ hochwertigen aufSäugetierzellen basierende Dienstleistungen mit nachgewiesenerErfolgsbilanz in den USA und Europa, die für den japanischen Marktverfügbar gemacht werden. Da biopharmazeutische Antikörperproduktegroßteils auf Produktionen im Ausland angewiesen sind, freut sich dasUnternehmen darauf, den Bedürfnissen seiner japanischen Kunden sowieKundschaft in angrenzenden Regionen durch dieses neue Potenzial imInland problemloser nachkommen zu können. Die Betriebsaufnahme derAnlage ist für das dritte Quartal 2019 geplant.AGC betrat den Geschäftsbereich Biowissenschaft im Jahr 1985 undstartete seinen biopharmazeutischen CDMO (*2)-Geschäftsbetrieb imJahr 2000 mit einem primären Fokus auf dem japanischen Markt unterder Verwendung von Mikroorganismen. Die Übernahme von Biomeva im Jahr2016 und CMC Biologics in 2017 ließ AGC den westlichenbiopharmazeutischen CDMO-Markt nicht nur mit Mikroorganismen sondernauch Säugetierzellen vollständig erschließen. Seit Januar 2018 wurdendie biopharmazeutischen CDMO-Betriebe in Japan, den USA und Europaunter dem Dach von AGC Biologics zwecks eines vereinten globalenManagements integriert.Im Rahmen der Managementpolitik "AGC plus" wird die AGC GroupBiowissenschaften wie bisher als einen ihrer strategischenGeschäftsbereiche positionieren. Das Unternehmen wird weiterhinaktive Investitionen tätigen, um Kunden sämtlicher Regionen globalvereinheitlichte, qualitativ hochwertige Dienstleistungen in denGeschäftsbereichen synthetische Drogen und Biopharmazie bieten zukönnen, wobei es sich allesamt um Gebiete handelt, denen einwesentliches Nachfragewachstum vorausgesagt wird. Darüber hinaus wirdAGC durch die Maximierung der Synergien eines jeden Standortes seintechnisches Vermögen optimieren und somit pharmazeutischenUnternehmen, Patienten und der Gesellschaft im Allgemeinenunterstützend zur Seite stehen.Anmerkungen:(*1) cGMP: Produktions- und Qualitätsmanagementstandards fürPharmazeutika und arzneimittelähnliche Produkte (aktuelle GuteHerstellungs-Praxis)(*2) CDMO: Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen*Am 1. Juli 2018 änderte das Unternehmen seinen Namen von AsahiGlass Co., Ltd. zu AGC Inc.*Das Bearbeiten personenbezogener Daten unterliegt denDatenschutzrichtlinien des Unternehmens.Weitere Informationen sind unterhttps://kyodonewsprwire.jp/attach/201809218222-O1-SuM4s0n4.pdfverfügbar.Pressekontakt:Yuki KitanoCorporate Communications & Investor Relations DivisionAGC Inc.Tel.: +81-3-3218-5603E-Mail: info-pr@agc.comOriginal-Content von: AGC Asahi Glass, übermittelt durch news aktuell