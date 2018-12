AGC beginnt mit weltweitem Vertrieb von AMOLEA (TM) AS-300, einer neuen Art von fluoriertem Lösungsmittel mit geringer Umweltbelastung

Tokio (ots/PRNewswire) - Das in Tokio ansässige Unternehmen AGCInc. hat den weltweiten Verkaufsstart von AMOLEA (TM) AS-300bekanntgegeben, einem neuartigen fluorierten Lösungsmittel mitgeringer Umweltbelastung. Proben des Produkts stehen ab November 2018zur Verfügung.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201811280853/_prw_PI1fl_DkAhoP4x.png)(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/img/201811280853-O2-dvK6bh3R)Das wachsende Umweltbewusstsein hat in den letzten Jahren zu einerstarken Nachfrage nach neuartigen fluorierten Lösungsmitteln mitvermindertem Ozonabbaupotenzial (Ozone Depletion Potential, ODP) (*1)und vermindertem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP)(*2) geführt. Mit AMOLEA (TM) AS-300 kommt erstmalig ein fluoriertesLösungsmittel mit einem ODP-Wert von nahezu 0 und einem GWP-Wert vonunter 1 auf den Markt. Das Produkt wirkt sich nicht nur minimal aufunsere globale Umwelt aus, sondern bietet auch höchste Sicherheit,exzellentes Lösungsvermögen und einen optimalen Siedepunkt, der zurSenkung des Verbrauchs beiträgt. AGC hatte das Produkt erstmalig imOktober 2017 angekündigt und in Zusammenarbeit mit Kunden mehreredetaillierte Leistungsbewertungen durchgeführt, die die Eignung vonAMOLEA (TM) AS-300 für ein breites Anwendungsspektrum bestätigthaben. Das Unternehmen konzentriert sich nun, nachdem auch dieVorbereitungen für die Massenproduktion abgeschlossen sind, auf dieoffizielle weltweite Markteinführung des Produkts.Fluorierte Lösungsmittel setzen sich durch zahlreicheEigenschaften positiv von chlorierten Lösungsmitteln,Kohlenwasserstoff- und t-DCE versetzten Lösungsmitteln, n-PB, HFC(*4) und weiteren Produkten ab. Sie zeichnen sich zum Beispiel durchNichtbrennbarkeit aus, was eine einfache Handhabung ermöglicht, undverursachen weniger Rostprobleme beim Endprodukt. Ihre geringeOberflächenspannung gestattet die Reinigung von komplex geformtenTeilen und reduziert den Wasserabfluss im Vergleich zuwasserbasierten Reinigungsmitteln, der moderate Siedepunkt hilft, denVerbrauch zu senken. AMOLEA (TM) AS-300 eignet sich damit optimal fürein breites Anwendungsspektrum einschließlich der Reinigung vonPräzisionsteilen und optischen Komponenten, und als Verdünnungs- undTrägerflüssigkeit. Da es die Umwelt weniger belastet und einüberlegenes Lösungsvermögen aufweist, ist AMOLEA (TM) AS-300 idealfür Kunden, die sich von chlorierten Lösungsmitteln undn-propyl-Bromid (*3) abkehren wollen. AMOLEA (TM) AS-300 lässt sichproblemlos in bestehenden Dampfentfettungsanlagen einsetzen, diebislang noch chlorierte Lösungsmittel oder n-Propyl-Bromid nutzen.Die AGC Group hat sich im Rahmen ihrer "AGCplus"-Managementstrategie dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln,die den Stakeholdern verschiedene "Pluspunkte" bieten. Zu denPluspunkten für die Gesellschaft zählen "Schutz", "Sicherheit" und"Komfort", die Pluspunkte für die Kunden sind "Mehrwert" und "neueFunktionen". AGC ist bestrebt, die technischen Stärken zu nutzen, diedas Unternehmen durch seine jahrelange Erfahrung mit Fluorchemikalienerworben hat, und weiterhin Produkte zu entwickeln und anzubieten,die dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren.Anmerkungen:(*1) Ozonabbaupotenzial(Ozone DepletionPotential, ODP): EineKennzahl, die denschädigenden Effektbezogen aufMassengewicht einer indie Atmosphäreemittierten Substanz imVergleich zum Potenzialder mit dem ODP-Wert 1festgelegten SubstanzChlorfluorcarbon-11,(CFC-11) darstellt.(*2) Treibhauspotenzial(Global WarmingPotential, GWP): EineKennzahl, die den Effektauf die globaleErderwärmung darstellt.Sie bezieht sich auf dasTreibhauspotenzial vonTreibhausgasen imVerhältnis zumAusgangswert von CO2.(*3) n-Propyl-Bromid(1-Brompropan): DieEuropäischeChemikalienagentur ECHAhat auf Grundlage vonToxizitätsdaten dieVerwendung derartigerLösungsmittel in Europamit Ausnahme bestimmterVerwendungszwecke, wiein Annex XIV derEU-ChemikalienverordnungREACH (Registration,Evaluation,Authorization andRestriction ofChemicals) beschrieben,mit Wirkung zum 4. Juli2020 verboten.(*4) Fluorkohlenwasserstoffe(FKW, englischHydrofluorocarbon, HFC):Der Gebrauch von FKWwird weltweit gemäß derin Kigali vereinbartenÄnderung des MontrealerProtokolls schrittweiseheruntergefahren.* Das Unternehmen hat am1. Juli 2018 seinenNamen von Asahi GlassCo., Ltd. zu AGC Inc.geändert. Präsident desUnternehmens ist TakuyaShimamura.* Der Umgang mitpersonenbezogenen Datenwird durch unsereDatenschutzerklärunggeregelt.Referenzmaterial finden Sie unter:https://kyodonewsprwire.jp/attach/201811280853-O1-p12XG7mt.pdfWebsite: https://www.agcce.com/amolea-as-300/Pressekontakt:Yorick RenemaAGC Chemicals Europe, Ltd.Tel: +31-20-880-4170E-Mail: asahiklin@agcce.comOriginal-Content von: AGC Asahi Glass, übermittelt durch news aktuell