AGC Bioscience, Biomeva und CMC Biologics bieten Dienste unter der Marke AGC Biologics an

Bothell, Washington und Berkeley, Kalifornien und Kopenhagen,Dänemark und Heidelberg, Deutschland und Chiba, Japan und Yokohama,Japan (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, eine Konvergenz aus AsahiGlass Company (AGC) Bioscience, der Biomeva GmbH und CMC Biologics,gab heute bekannt, dass sie ab 8. Januar 2018 als die neue Marke AGCBiologics integriert und geführt wird.AGC Biologics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich derklinischen und kommerziellen Herstellung von therapeutischenProteinen, wird seinen Kunden aus den hochmodernen Produktionsstättenin den USA (Seattle, Berkeley), Dänemark (Kopenhagen), Deutschland(Heidelberg) und Japan (Yokohama, Chiba) das höchste Niveau anCDMO-Dienstleistungen anbieten. Das Unternehmen wird seine globalePräsenz für Technologie- und Herstellungslösungen mit Säugetieren alsauch mit Mikroben aufrechterhalten und ausbauen, indem es Projektevon der Frühphase bis in die Spätphase sowohl im kleinen als auch imgroßen Maßstab durchführt.Die neue Marke AGC Biologics zeichnet sich durch einhochkollaboratives globales Team, vielfältige Erfahrungen mit einembreiten Spektrum an Molekültypen, firmeneigenes analytischesFachwissen und eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz im regulatorischenBereich aus.Diese Ankündigung geht einher mit der Ernennung von Dr. GustavoMahler zum Präsident und CEO von AGC Biologics. Dr. Mahler wird fürdie strategische Weiterentwicklung und Unterstützung des zukünftigenWachstums des Unternehmens verantwortlich sein.Dr. Mahler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in denBereichen Wissenschaft und Management. Er wurde im Jahr 2015 zumPräsident und CEO von CMC Biologics ernannt und konnte seitdemerfolgreich das Wachstum und den Gewinn dieses Unternehmens steigern.Das resultierende zweistellige Wachstum hebt das Unternehmen alseines der am schnellsten wachsenden CDMOs der Branche hervor."Der Auftritt von AGC Biologics als führendes globalesCDMO-Unternehmen unterstreicht das starke Engagement unsererOrganisation, sicherzustellen, dass wir den Anforderungen diesesschnell wachsenden Marktes gerecht werden und unseren Kundenunvergleichliche innovative Lösungen anbieten können", sagte HideyukiKurata, Vorsitzender und Geschäftsführer der AGC Lifescience GeneralDivision, AGC Chemicals bei der AGC Asahi Glass Company. "Ich freuemich sehr darüber, dass Dr. Mahler AGC Biologics weiterhin leitenwird. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Leitung unserZiel, die führende CDMO der Branche zu werden, erreichen werden.""Ich bin begeistert, weiterhin die Gelegenheit zu haben, diesegroßartige Organisation zu leiten", sagte Dr. Gustavo Mahler,Präsident und CEO von AGC Biologics. "Ich bin davon überzeugt, dasswir mit unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz den Weg in eineerfolgreiche Zukunft ebnen werden, indem wir unseren Kunden Lösungenfür ihre größten Entwicklungs- und Fertigungsherausforderungen bietenund Patienten auf der ganzen Welt bahnbrechende Behandlungenermöglichen."Informationen über AGC BiologicsAGC Biologics ist eine weltweit führende Contract Development andManufacturing Organization (CDMO), die sich zum Ziel gesetzt hat,ihren Kunden und Partnern den bestmöglichen Service zu bieten. AGCBiologics ist das Produkt der Konvergenz und Integration von AsahiGlass Company (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics. DasUnternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter.Das weitreichende Netzwerk erstreckt sich über drei Kontinente undhat cGMP-konforme Anlagen in den USA (Seattle, Berkeley), Dänemark(Kopenhagen), Deutschland (Heidelberg) und Japan (Yokohama, Chiba).AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse undeinzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungenfür die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasiertenTherapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion,für Säugetiere und Mikroben. Das integrierte Dienstleistungsangebotumfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen,Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugationvon Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -speicherung sowie dieProteinexpression - einschließlich des proprietärenCHEF1®-Expressionssystems für die Säugetierproduktion.Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.AGC Biologics Media Contact Information:Frau Kim YangDirektorin, Globales Marketing und KommunikationE-Mail: kyang@agcbio.comBüro: +1 425.415.5438