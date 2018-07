AGC Biologics weiht neue weltweite Firmenzentrale in Bothell (Washington, USA) ein

Unternehmen zelebriert Meilenstein mit EinweihungsfeierBothell, Washington (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, einWeltmarktführer bei der klinischen und kommerziellen Herstellungtherapeutischer Proteine, hat am Mittwoch, den 18. Juli 2018 seineneue weltweite Firmenzentrale in Bothell (Washington, USA) feierlicheingeweiht.An der Einweihungsfeier nahmen Mitarbeiter von AGC Biologics,besondere Gäste aus der japanischen AGC-Zentrale, Vertreter desjapanischen Generalkonsulats sowie hochrangige Vertreter desBundesstaats Washington, des Landkreises Snohomish und der StadtBothell teil.Gustavo Mahler, President und Chief Executive Officer von AGCBiologics; Hideyuki Kurata, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführerder AGC Life Science General Division; Masao Nemoto, President derAGC Chemicals Company; Cyrus Habib, stellvertretender Gouverneur desBundesstaats Washington; Patricio Massera, Chief Operating Officervon AGC Biologics; und Jin Wang, Standortleiter und Geschäftsführervon AGC Biologics (Seattle) hielten feierliche Reden.Die neue weltweite Firmenzentrale von AGC Biologics beherbergt dieUnternehmensverwaltung und die Prozessentwicklungslabore mitExpansionsflächen für zusätzliche Produktionskapazität im BereichSäugetiere und Mikroben. Auch gibt es ein hochmodernes F&E-Zentrum,an dem neuartige Herstellungstechnologien zur schnelleren Entwicklungtherapeutischer Proteine entwickelt werden."Dies ist ein wundervoller Anlass und ein Meilenstein für dieweitere Expansion von AGC Biologics in den USA. Damit untermauern wirunsere operative Standorttreue in der dynamischenLife-Sciences-Community im Bundesstaat Washington", sagte GustavoMahler, President und Chief Executive Officer von AGC Biologics. "Wirbedanken uns aufrichtig bei allen, die zur Feier dieses großenMoments gekommen sind, und freuen uns auf eine spannende Zukunft aufunserem weiteren Weg von Wachstum und Innovation".Informationen zu AGC BiologicsAGC Biologics ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- undProduktionsunternehmen (Contract Development and ManufacturingOrganization, CDMO), das sich zum Ziel gesetzt hat, unseren Kundenund Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. AGC Biologicsist das Ergebnis der Konvergenz und Integration von Asahi GlassCompany (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics. DasUnternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter.Unser umfangreiches Netzwerk umfasst drei Kontinente mitcGMP-konformen Anlagen in Seattle, WA; Berkeley, CA; Kopenhagen,Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Yokohama, Japan; und Chiba, Japan.AGC Biologics bietet umfassende Branchenkompetenz und einzigartigemaßgeschneiderte Dienstleistungen für die Scale-up- undcGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika; von derpräklinischen bis zur kommerziellen Produktion, für Säugetiere undMikroben. Unser integriertes Dienstleistungsangebot umfasst dieEntwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen,analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation vonAntikörper-Medikamenten, Zellbanking und -speicherung sowie dieProteinexpression - einschließlich unseres unternehmenseigenen CHEF1®Expressionssystems bei der Herstellung von Produkten für Saugtiere.Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.Ansprechpartner für Medien:Kim YangDirector, Global Marketing and Communications, AGC BiologicsE-Mail: kyang@agcbio.com Tel.: +1 425.415.5438Logo -https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpgOriginal-Content von: AGC Biologics, übermittelt durch news aktuell