AGC Biologics schließt kommerziellen Liefervertrag mit MacroGenics ab

Bothell, Washington (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, ein weltweitführendes Unternehmen im Bereich der klinischen und kommerziellenHerstellung von therapeutischen Proteinen, gab heute den Abschlusseines Liefervertrags im Jahr 2017 mit MacroGenics bekannt, ein aufdie klinische Entwicklungsphase ausgerichtetes Biopharmaunternehmen,das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf monoklonalenAntikörpern basierenden Medikamenten zur Behandlung von Krebs undAutoimmunkrankheiten spezialisiert hat. Gegenstand des Vertrags istdie Herstellung von Margetuximab, eines neuartigen immunoptimiertenmonoklonalen Antikörpers im klinischen Stadium.AGC Biologics liefert schon seit 2014 umfassende Entwicklungs- undValidierungsdienste für Margetuximab und plant nun den Übergang zumkommerziellen Lieferservice.Margetuximab ist ein Prüfpräparat, das auf den humanen epidermalenWachstumsfaktor-Rezeptor 2 (oder HER2) abzielt. HER2 produziertTumorzellen bei Brust-, Blasen-, Magen- und Speiseröhrenkrebs sowieanderen Krebsarten mit soliden Tumoren und ist damit ein wichtigerMarker für biologische Therapien. Margetuximab verfügt über eineFc-Domäne, die zur Verbesserung des Engagements und der Aktivierungdes Immunsystems entwickelt wurde."Für Patienten mit Krebs in einem späten Stadium, wie z. B.metastasierendem Brustkrebs, besteht oft nur eine begrenzte Auswahlund dazu eine größere Unsicherheit in Bezug auf das wirksamsteMedikament für den nächsten Behandlungsschritt", sagt Gustavo Mahler,Ph.D., Präsident und Chief Executive Officer von AGC Biologics. "Wirfreuen uns sehr, gemeinsam mit MacroGenics an der möglichenVermarktung von Margetuximab zu arbeiten. Diese würde einendringenden Bedarf erfüllen und eine vielversprechendeBehandlungsoption bringen, die (falls genehmigt) das Leben derPatienten positiv beeinflussen könnte.""Wir sind froh, dass wir mit AGC Biologics gemeinsam an derEntwicklung von Margetuximab gearbeitet haben, um an diesen Punkt zugelangen. Damit kommt MacroGenics seinem Ziel einen Schritt näher,Patienten mit einem dringenden Bedarf zu helfen", sagt TomSpitznagel, Ph.D., Sr. Vice President, Biopharmaceutical Development& Manufacturing bei MacroGenics. "AGC Biologics war für uns einwichtiger Partner über den gesamten Entwicklungs- undValidierungsprozess hinweg, der Fachwissen, Technologie undmaßgeschneiderte Flexibilität einbrachte, um Margetuximab von derEntwicklungsphase bis zur Vorvermarktung zu begleiten."Informationen zu AGC BiologicsAGC Biologics ist ein weltweit führender Vertragshersteller und-entwickler (Contract Development and Manufacturing Organization,CDMO), der es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden und Partnernden höchsten Servicestandard zu bieten. AGC Biologics ist durch dieZusammenführung und Integration der Unternehmen Asahi Glass Company(AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics entstanden. DasUnternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter.Das weitreichende Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über dreiKontinente und verfügt über cGMP-konforme Anlagen in Seattle(Washington), Berkeley (Kalifornien), Kopenhagen (Dänemark),Heidelberg (Deutschland) sowie in Yokohama und Chiba (Japan).AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse undeinzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungenfür die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasiertenTherapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktionfür Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierteDienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien undBioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung undKonjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -lagerungsowie die Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlichgeschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung vonSäugetierzellen. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.agcbio.com.Medienkontakt für AGC Biologics:Frau Kim YangLeiterin des Bereiches Global Marketing and CommunicationsE-Mail: kyang@agcbio.comBüro: +1 425.415.5438Logo -https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpgOriginal-Content von: AGC Biologics, übermittelt durch news aktuell