AGC Biologics schließt Vereinbarung über kommerzielle Herstellung mit Horizon Pharma plc ab

Herstellung von Teprotumumab für die Behandlung von endokrinerOrbitopathieKopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, einweltweit führendes Unternehmen im Bereich der klinischen undkommerziellen Herstellung von therapeutischen Proteinen, gab heuteden Abschluss einer Vereinbarung mit Horizon Pharma plc über diekommerzielle Lieferung von Teprotumumab bekannt, einem monoklonalenbiologischen Antikörper für die Behandlung von moderater bis schwereraktiver endokriner Orbitopathie.Endokrine Orbitopathie, auch als endokrine Ophthalmopathie (EO)bekannt, ist eine seltene Erkrankung, bei der sich die Augenmuskelnund das Fettgewebe hinter dem Augapfel entzünden. Dies kann zuProptosis führen, einem Vorfall des Augapfels (der in "weitaufgerissenen" oder "hervortretenden" Augen resultiert), und dieAugen und Augenlider rot und geschwollen erscheinen lassen. Inbestimmten Fällen treten auch Muskelschwellungen und -steifheit auf,die die Augen so verschieben, dass sie nicht mehr miteinanderausgerichtet sind und/oder nicht mehr geschlossen werden können.Der Teprotumumab-Antikörper zielt auf den Rezeptor desinsulinartigen Wachstumsfaktors-1 (engl. Insulin-like Growth Factor-1Receptor, IGF-1R) ab, der ein gut validiertes Ziel ist."Endokrine Orbitopathie kann sich als eine zur Invaliditätführende Krankheit manifestieren und die Lebensqualität einesPatienten stark beeinträchtigen", sagte Gustavo Mahler, Ph.D.,President und Chief Executive Officer von AGC Biologics. "Wir sindstolz auf die Partnerschaft mit Horizon Pharma zur Herstellung vonTeprotumumab, einer wohlmöglich die Lebensqualität verbesserndenTherapie."Informationen zu AGC BiologicsAGC Biologics ist eine weltweit führende Contract Development andManufacturing Organization (CDMO, Vertragshersteller und-entwickler), die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Kunden undPartnern den höchsten Servicestandard zu bieten. AGC Biologics istdurch die Zusammenführung und Integration der Unternehmen Asahi GlassCompany (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics entstanden.Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850Mitarbeiter. Das weitreichende Netzwerk des Unternehmens erstrecktsich über drei Kontinente und verfügt über cGMP-konforme Anlagen inSeattle (Washington), Berkeley (Kalifornien), Kopenhagen (Dänemark),Heidelberg (Deutschland) sowie Yokohama und Chiba (Japan).AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse undeinzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungenfür die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasiertenTherapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktionfür Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierteDienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien undBioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung undKonjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -lagerungsowie die Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlichgeschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung vonSäugetierzellen. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.agcbio.comMedienkontakt für AGC Biologics:Frau Kim YangLeiterin des Bereiches Global Marketing and CommunicationsE-Mail: kyang@agcbio.comBüro: +1 425.415.5438Logo -https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpgOriginal-Content von: AGC Biologics, übermittelt durch news aktuell