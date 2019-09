AGC-Abdeckglas für eingebaute Autodisplays ist Bestandteil der neuen Lexus RX-Serie

Tokio (ots/PRNewswire) - AGC Inc. mit Sitz in Tokio hat bekanntgegeben, dass sein Abdeckglas für eingebaute Autodisplays in derneuen Lexus RX-Serie verwendet wird, die jüngst am 29. August zumVerkauf freigegeben wurde. Das Produkt von AGC, bestehend ausDragontrail (TM), einer Art chemisch verstärktem Spezialglas, dasdurch chemische Behandlung veredelt und durch dünne optischeBeschichtungen, dekorativen Druck usw. verarbeitet wird, dient alsOberflächenschutzglas für das Navigationsdisplay des RX.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201908290181/_prw_PI1lg_qqdtIO0v.jpgDie neue Lexus RX-Serie zeichnet sich durch ihr Interieur aus, daserlesene Qualität und Innovation in einem Luxus-SUV vereint. DasAbdeckglas von AGC für eingebaute Autodisplays wird in denNavigationsdisplays der Fahrzeuge verwendet, die in einerBildschirmgröße von 8 oder 12,3 Zoll (in Japan nur 12,3 Zoll)erhältlich sind. Aufgrund der hochwertigen Haptik des Glases selbstpasst es ideal zum qualitativ hochwertig ausgestatteten Innenraum undbietet darüber hinaus eine außergewöhnliche Sichtklarheit sowieweitere Eigenschaften, die von Display-Touchscreen-Glas gefordertwerden, einschließlich Antifouling-Behandlung undVerschleißfestigkeit.Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201908290181/_prw_PI2lg_15193wsK.jpgFoto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201908290181/_prw_PI3lg_hMIjF6az.jpgIm Jahr 2013 etablierte AGC als weltweit erstes Unternehmen einProduktionssystem für eingebautes Autodisplay-Abdeckglas, das alleStufen vom Rohglas bis zur Endverarbeitung vollständig integriert.Das Produkt ging in diesem Jahr in den Verkauf. Im Jahr 2017 beganndas Unternehmen neben dem bereits verfügbaren Flachglasprodukt auchmit der Herstellung und dem Vertrieb von gebogenem Glas.Als Reaktion auf die zunehmende Größe und Formkomplexität modernerAutodisplays stellt AGC durch seinen einzigartigen Design- undBewertungsprozess nicht nur sicher, dass die von einemFahrzeuginnenraummaterial erwartete Sicherheit gewährleistet wird,sondern verwendet auch proprietäre Beschichtungs- undOberflächendrucktechnologien, die durch mehrere Patente geschütztsind, um eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Sichtbarkeitund Benutzerfreundlichkeit von Displays zu spielen.Im Rahmen ihrer Managementstrategie "AGC plus" gibt die AGC-Gruppeihr Versprechen, Produkte zu entwickeln, die "Sicherheit" und"Komfort" für die Gesellschaft sowie "neuen Wert und Funktionalität"für die Kunden schaffen. Als Pionier im Bereich Abdeckglas füreingebaute Autodisplays widmet sich AGC technologischen Innovationen,die es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin Produkte anzubieten,die einen neuen Mehrwert schaffen und die Erwartungen der Kundenübertreffen.Pressekontakt:Ai OtaCorporate Communications & Investor Relations DivisionAGC Inc.+81-3-3218-5603info-pr@agc.comOriginal-Content von: AGC Asahi Glass, übermittelt durch news aktuell