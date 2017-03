Hamburg (ots) -Bei CinemaxX AFTER WORK erwarten alle Workaholics frisch gemixteDrinks, leckere Snacks und heiße Musik. Und das Beste: mit "Lommbock"ist sogar Lachmuskelkater inklusive! Bevor die lang ersehnteFortsetzung der Kultkomödie "Lammbock" zum Relaxen im gemütlichenKinosessel einlädt, sorgt ein LIVE-DJ im Kinofoyer für die passendeAFTER WORK Atmosphäre. Infos und Tickets (ab 13,00 EUR) gibt es unterwww.cinemaxx.de/afterwork.In entspannter Atmosphäre mit kühlen Drinks und leckeren Snacks inden wohlverdienten Feierabend starten und dabei noch in den Genusseines brandaktuellen Filmhits kommen - das ist am 28. März ab 18 Uhrin ausgewählten CinemaxX Kinos möglich. Auf das AFTER WORK Event imKino dürfen sich Workaholics in Augsburg, Berlin, Essen, Hamburg(Dammtor), Krefeld, Magdeburg, München und Stuttgart (Liederhalle)freuen.CinemaxX "AFTER WORK" - der Ablauf18:00 bis 19:30 Uhr:DJ-Performance im Foyer mit LIVE DJ-SetWelcome-Drink:Johnnie Walker & SchweppesoderLemonaid+19:30 Uhr: Filmstart: "Lommbock" (2D, ohne Vorprogramm)Das "AFTER WORK" Kombi-Ticket umfasst einen Welcome-Drink, Snacksund das neueste Filmhighlight (ab 13 EUR). Vodafone Kunden erhaltenmit einem speziellen QR-Code vergünstigte Tickets (ab 9EUR)."Lommbock": Die Fortsetzung der Kultkomödie endlich im Kino! Jahresind vergangen, seit die Freunde Kai (Moritz Bleibtreu) und Stefan(Lucas Gregorowicz) ihren legendären "Spezial"-Pizzaservice führten.Aus Stefan ist ein erfolgreicher Anwalt in Dubai mit einerwunderschönen Verlobten geworden. Als er die für die Hochzeit nötigenPapiere in Deutschland besorgt, trifft er seinen Kumpel Kai wieder.Dieser betreibt - mehr schlecht als recht - seinen Asia-Lieferservice"Lommbock" und versucht sich als junggebliebener Stiefvater.So unterschiedlich ihre Leben jetzt auch sind, eine Sache habensie immer noch gemeinsam...AFTER WORK gibt es in folgenden CinemaxX Kinos:Augsburg, Berlin, Essen, Hamburg-Dammtor, Krefeld, Magdeburg,München und Stuttgart-Liederhalle.Die CinemaxX "AFTER WORK" Kombitickets (ab 13,00 EUR) gibt es anden Kinokassen der teilnehmenden Kinos und den dortigenTicketautomaten, auf www.cinemaxx.de/afterwork oder perSmartphone-Apps, welche unter www.cinemaxx.de/app kostenlosheruntergeladen werden können.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHMaja NevesticTel: 040/45068-179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell