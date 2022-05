AFP WÄHLT IMATAG, UM DIE VERWENDUNG SEINER FOTOS NACHZUVERFOLGEN

Rennes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Die führende Presseagentur zielt darauf ab, die Produktivität und die Einnahmen durch systematische Ermittlung der Verwendung ihrer Fotos im Internet und in der Presse zu erhöhen.Jeden Tag stellt AFP seinen Kunden und Vertriebspartnern Tausende von Bildern für die Veröffentlichung zur Verfügung. Diese Fotos landen dann in Zeitungen, Magazinen, auf Millionen von Webseiten, erzeugen Milliarden von Klicks in den News-Feeds von sozialen Plattformen und Suchmaschinen.Um seine Aktivitäten zur Durchsetzung der Lizenzrichtlinien und des Urheberrechts zu optimieren, musste AFP zuverlässig über die Nutzung seiner Bilder berichten. Dabei standen aber zwei große Hindernisse im Weg: Die große Anzahl an Web- und Printpublikationen, und die Tatsache, dass Copyright-Informationen bei der Publikation oft vergessen oder gelöscht werden.Nach langer Suche nach einer Lösung zur automatischen und fehlerfreien Identifikation der eigenen Fotos im Internet und in der Presse hat sich AFP für die Lösung von IMATAG (https://drive.google.com/open?id=0ByZ5SEwO6hzGa0VrT3luNFozTTg), einem Spezialisten für die Erkennung visueller Inhalte und unsichtbare Wasserzeichen, entschieden.Die von AFP vertriebenen Fotos werden alle unsichtbar von IMATAG markiert und dann kontinuierlich auf den Webseiten seiner Kunden und in Zeitungen gesucht. Jede Erkennung eines Fotos von AFP wird zuerst automatisch zertifiziert und dann zu einem Bericht konsolidiert. Die Zeit, die früher für die Beseitigung falsch positiver Ergebnisse verwendet wurde, kann nun für eine bessere Produktivität genutzt werden."AFP hat sich mit der besten Fotoidentifikationstechnologie ausgestattet", erklärt Patrice Monti, Sales and Marketing Director bei AFP. "Das Ausmaß der Nutzung unserer Bilder, das von der Lösung von IMATAG ermittelt wird, stellt eine neue Quelle für Business Intelligence, mit rechtlichen und wirtschaftlichen Perspektiven dar."Der Service sollte auch zur Business Intelligence von AFP beitragen, indem er dem Unternehmen bessere Kenntnisse über seinen eigenen Markt liefert. "Deshalb wird Imatag Monitor (https://www.imatag.com/monitor/) auch von den großen Marken verwendet, erklärt Mathieu Desoubeaux, CEO von IMATAG. "Die Online-Nachverfolgung der eigenen visuellen Inhalte ist eine smarte Möglichkeit, um Bedrohungen (Lecks, Fälschungen, geistiges Eigentum, Ruf...) oder Chancen zu erkennen."ÜBER IMATAG2015 gegründet, um seinem patentierten unsichtbaren Wasserzeichen zum Durchbruch zu verhelfen, hat sich IMATAG auf den Schutz und die Identifikation von Bildern spezialisiert. Binnen weniger Jahre hat Imatag große Unternehmen auf dem Pressemarkt (https://www.imatag.com/businesses/media/) sowie Marken (https://www.imatag.com/success-stories/) vom Wert einer Kontrolle der Nutzung ihrer Bilder überzeugt. Egal, ob es um den Schutz ihrer Urheberrechte, den Kampf gegen Lecks oder ein besseres Verständnis ihres Marktes geht - Dutzende von Referenzen verwenden den unsichtbaren Tracker von Imatag, um ihre Inhalte weltweit zu identifizieren. Mehr über www.imatag.com.ÜBER AFPAFP ist eine führende globale Nachrichtenagentur, die eine schnelle, umfassende und verifizierte Berichterstattung über die Ereignisse, die unsere Welt prägen, und die Themen, die unser Alltagsleben betreffen, liefert. Ausgehend von einem unvergleichlichen Nachrichtenerfassungs-Netzwerk quer durch 151 Länder, ist AFP auch weltweit führend in der digitalen Überprüfung. Mit 2.400 Mitarbeitern aus 100 verschiedenen Nationalitäten berichtet AFP über die Welt in sechs Sprachen, mit einer einzigartigen Qualität aus Multimedia-Storytelling zwischen Videos, Text, Fotos und Grafiken. Mehr auf www.afp.com.Bildprinzip auf spanisch (https://hubs.la/Q01by_7f0) : https://hubs.la/Q01by_7f0Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1821186/IMATAG_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1821185/IMATAG_Logo.jpgcontact@imatag.comPressekontakt:Christine DESCHASEAUX,christine.deschaseaux@imatag.com,+33 (0)6 83 10 74 41Original-Content von: IMATAG, übermittelt durch news aktuell