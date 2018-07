AFK wird MEDIASCHOOL BAYERN / Neuer Name, neuer Ausbildungsplan: Mehr Social Media! Mehr YouTube! Mehr Online!

München (ots) - Grünes Licht für noch bessereJournalistenausbildung: Die Gesellschafterversammlung der afk GmbHhat gestern in München die Umstrukturierung der bayerischen Aus- undFortbildungskanäle (AFK) zur MEDIASCHOOL BAYERN beschlossen. DerWegfall der mit Gründung vor gut 22 Jahren eingeführten Bezeichnung"AFK" hat auch Folgen für die Namen der einzelnen Produkte. Aus afkM94.5 wird schlicht M94.5, auch afk tv wird ab Sommer als M94.5senden. Nach außen wird M94.5 als "Produkt der MEDIASCHOOL BAYERN"auftreten.Siegfried Schneider, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:"Die MEDIASCHOOL BAYERN will junge Journalisten für die Medienweltvon morgen fit machen. Über YouTube, Facebook, DAB+ oder Onlinestehen ihnen bereits heute viele digitale Distributionswege offen,nicht nur ein analoger Kanal. Die Umbenennung des AFK in MEDIASCHOOLBAYERN ist logische Konsequenz dieser Entwicklung."Ein neuer, komplett überarbeiteter Ausbildungsplan bildet dieDigitalisierung der Medien und ihre zunehmende Verlagerung ins Webab. Unter dem Motto "Mehr Social Media! Mehr YouTube! Mehr Online!"werden in der MEDIASCHOOL BAYERN neben den klassischenjournalistischen Grundkenntnissen auch regelmäßig Kurse zu Themen wiePhotoshop, Mobile Reporting oder Social-Media-Kampagnen-Marketingangeboten. Gearbeitet wird in Zukunft crossmedial, die strikteTrennung zwischen Hörfunk, Fernsehen und Online ist aufgehoben. Umdie neue Zeitrechnung auch optisch klar zu vollziehen, bekommt M94.5ein neues, dynamisches Logo: Der alte Plattenteller ist Geschichte,die Wortmarke tritt in den Vordergrund. Die Homepage von M94.5 wirdbis Oktober ebenfalls überarbeitet.Die Umstrukturierung zur MediaSchool Bayern, das Rebranding undder geplante Website-Relaunch kommen gut an - Stimmen aus derBranche:Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery CommunicationsDeutschland: "Die digitale Transformation erfordert eine umfassendeAusbildung für junge, kreative Köpfe, damit sie die vielfältigenHerausforderungen unserer Branche bestmöglich lösen können. Dafürliefert das modulare Ausbildungskonzept der MEDIASCHOOL BAYERNwichtige Grundlagen. Aus der guten langjährigen Zusammenarbeit mitder AFK GmbH bzw. zukünftig MEDIASCHOOL BAYERN wissen wir: IhreLerninhalte und die Arbeit in der Praxis sind maßgeschneidert für diekonkreten Praxisanforderungen der Medienunternehmen. Deshalb begrüßenwir die Weiterentwicklung und Umbenennung in MEDIASCHOOL BAYERN sehr,spiegelt der neue Name doch die veränderten Rahmenbedingungen unsererBranche wider. Wir wünschen der MEDIASCHOOL BAYERN und ihren Aus- undFortzubildenden weiterhin viel Erfolg."Andreas Bartl, Geschäftsführer RTL II: "Mit der einheitlichenUmbenennung in MEDIASCHOOL BAYERN etablieren die Aus- undFortbildungskanäle des AFK eine starke Marke und gewährleistenNachwuchsförderung aus einer Hand. Damit werden sie den Anforderungender Digitalisierung mehr als gerecht."Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5: "In einer Multi-Channel-Weltglänzt nun ein neuer multimedialer Name mit klarem Bekenntnis zumStandort. Einen sensationellen Start der MEDIASCHOOL BAYERN formallyknown as afk!"Peter "Bulo" Böhling, Clap-Herausgeber und Geschäftsführer derMünchner Bewegtbildmöglichmacherei Gary Glotz: "Watch out,Medienwelt, die MEDIASCHOOL BAYERN öffnet ihre Türen! Endlich gibt esneben Laptop und Lederhosen im Freistaat auch ein Learning by Doing.Oder besser gesagt: ein Learning and Doing. Im Zeichen des großen ,M'sollte die Langeweile in der multimedialen Ausbildungslandschaft alsoendgültig beendet sein. Ich gratuliere zur Gründung und wünsche vielErfolg - hätte es sowas damals schon gegeben, wäre vielleicht wasGescheites aus mir geworden. Ich find's jedenfalls großartig undstünde als Professor zur Verfügung."Karlheinz Hörhammer, Vorsitzender der Geschäftsführung von ANTENNEBAYERN: "Mit der Weiterentwicklung zur MEDIASCHOOL BAYERN werden dieWeichen für ein zukunftsfähiges und praxisorientiertesAusbildungskonzept für die bayerischen Medienmacher von morgengelegt. Die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN unterstützt dieMEDIASCHOOL BAYERN. Wir sind fest davon überzeugt, mit dieserEinrichtung den gesamten privaten Rundfunk in Bayern langfristigstärken zu können."Katja Hofem, Chief Operating Officer ProSiebenSat.1 TV Deutschland& Vorsitzende des AFK-Programmausschusses: "Die digitaleTransformation als eine der größten Herausforderungen derMedienbranche, verändert nicht nur den Markt, den Wettbewerb, dieNutzungsgewohnheiten oder die Arbeitsweisen. Sie muss darüber hinausvor allem auch die mediale Ausbildung verändern. Der AFK hatfrühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, so dass heute dieMEDIASCHOOL BAYERN die besten Voraussetzungen schafft, ihreAbsolventen fit für die digitale Zukunft zu machen. Das vernetzte undzukunftsorientierte Ausbildungskonzept ist wegweisend für dieFachkräfte von morgen."Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell