Düsseldorf (ots) - Mission erfüllt: Journalistin undTV-Moderatorin Okka Gundel hat am Sonntagabend bei der "NDR QuizshowXXL" bewiesen, dass sie die "Leuchte des Nordens" ist. Die imostfriesischen Aurich geborene Botschafterin der gemeinnützigenAlzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) erspielte 2.500 Euro. DerErlös fließt direkt in die Satzungsziele der AFI: Förderung derAlzheimer-Forschung und Aufklärung der Öffentlichkeit über dieAlzheimer-Krankheit."Bei solchen Quizshows kann man sich ja auch ziemlich blamieren,aber ich liebe riskante Herausforderungen! Umso mehr freue ich mich,dass ich 2.500 Euro für die AFI erspielen konnte", sagt Okka Gundel,die sich unter anderem gegen den Comedian Mike Krüger und dieModeratorin Gülcan Kamps durchsetzen konnte.Die heutige Wahl-Kölnerin, die aus der Sportschau, demARD-Morgenmagazin und den Tagesthemen bekannt ist, unterstützt dieAFI bereits seit 2012 als Botschafterin. Für Okka Gundel war es eineganz persönliche Entscheidung, sich für das Thema Alzheimer zuengagieren: "Meine Großmutter hatte Alzheimer. lch erinnere mich nochgenau daran, wie es war, als sie mich eines Tages im Café nichterkannte. Es ist eine unheimliche Krankheit - und die Zahl derBetroffenen und deren Angehöriger wird steigen. Die Gesellschaft musssich mit Demenz auseinandersetzen."Als AFI-Botschafterin engagiert sich Okka Gundel in verschiedenenProjekten, zum Beispiel als Moderatorin vonAufklärungsveranstaltungen. Zuletzt moderierte sie amWelt-Alzheimer-Tag eine Veranstaltung zur Alzheimer-Prävention mitüber 600 Besuchern an der Goethe-Universität Frankfurt. Ihren ganzpersönlichen Blick auf die Alzheimer-Krankheit teilt die Journalistinin ihrem Blog "Bleibt stark - ein Blog für Menschen mit Alzheimer undihre Angehörigen".Dank zahlreicher privater Spender konnte die AFI bisher 800.000kostenlose Ratgeber und Broschüren an Interessierte und Betroffeneversenden. Zusätzlich konnten 230 Forschungsaktivitäten mit über 9,2Millionen Euro unterstützt werden.Kostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/niKwGMZum Blog von Okka Gundel:www.alzheimer-forschung.de/ueber-uns/botschafterin/blog/Weitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit:www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/wasistalzheimer/Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über9,2 Millionen Euro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber undBroschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.