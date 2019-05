AFFA veröffentlicht Erklärung zur Entscheidung von Arsenals Henrikh Mkhitaryan, nicht nach Baku zu reisen

London (ots/PRNewswire) - Baku ist Gastgeber des EuropaLeague-Finalspiels zwischen Arsenal und Chelsea am 29. Mai 2019. Nachder heutigen Bestätigung von Arsenals Spieler Henrikh Mkhitaryan,dass er unter Berufung auf Sicherheitsbedenken nicht nach Baku reisenwird, hat der Verband der Fußballverbände Aserbaidschans (AFFAhttp://www.affa.az) heute erneut bekräftigt, dass sie keine Grundlagefür diese Entscheidung sehen.Ein Sprecher von AFFA meinte hierzu: "Wir sind enttäuscht über dieAussage von Arsenal, dass Henrikh Mkhitaryan nicht mit seinem Teamnach Baku reisen wird, um am Finale der UEFA Europa League gegenChelsea am kommenden Mittwoch teilzunehmen. Wir bedauern dieseungerechtfertigte Entscheidung sehr, die unserem Verständnis nach vonArsenal, dem Spieler und seiner Familie gemeinsam getroffen wurde.Obwohl wir selbstverständlich die persönliche Entscheidung, nicht zureisen, respektieren, möchten wir daran erinnern, dass Aserbaidschanals Gastland der UEFA alle notwendigen Garantien gegeben hat, um diepersönliche Sicherheit von Herrn Mkhitaryan zu gewährleisten. Es gibtüberhaupt keinen Grund, die Ernsthaftigkeit dieser von Aserbaidschangegebenen Garantien in Frage zu stellen. In den letzten zehn Jahrenhat eine große Anzahl armenischer Athleten problemlos anverschiedenen internationalen Sportveranstaltungen in Aserbaidschanteilgenommen. Schließlich sind wir überzeugt, dass diese bedauerlicheEntscheidung die Qualität und Attraktivität dieses großartigen Spielsin keiner Weise beeinträchtigen wird. Wir freuen uns darauf, beideTeams in Kürze in Baku begrüßen zu dürfen."Hinweise für RedakteureMehr über das Finale der Europa League erfahren Sie unterhttps://www.uefa.com/uefaeuropaleague/Original-Content von: AFFA, übermittelt durch news aktuell