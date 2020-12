AFC Energy: Weiterhin im Korrekturmodus

Die Aktie der AFC Energy drang am 1. Dezember in der Spitze bis auf 0,450 Euro vor und beendete damit zunächst den Anfang November gestarteten hochdynamischen Anstieg. Kräftige Gewinnmitnahmen setzten ein. Sie ließen den Kurs am Folgetag in Tief bis auf 0,339 Euro zurückfallen.

Die Bullen antworteten zwar prompt und starteten einen neuen dynamischen Anstieg, doch dieser erreichte gestern nur ...



