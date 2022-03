AFC Energy: Noch ist nichts entschieden

Zwar gelang es im Anschluss an das Tief vom 1. März bei 0,30 Euro recht schnell, den Kurs wieder bis an den 50-Tagedurchschnitt bei 0,444 Euro vordringen zu lassen. Doch am gleitenden Durchschnitt hängt die AFC-Energy-Aktie seitdem fest und es gelingt nicht, den seit dem Hoch vom 2. November bei 0,79 Euro bestimmenden mittelfristigen Abwärtstrend dauerhaft zu brechen und ihn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



