AFC Energy: Jetzt müssen die Bullen kämpfen

Auch der 50-Tagedurchschnitt bei 0,62 Euro wurde am Freitag bereits berührt. Beide gleitenden Durchschnitte konnte die am 6. Oktober auf dem Tief von 0,50 Euro gestartete Erholung allerdings noch nicht signifikant überschreiten. Dieses Ziel sollten die Käufer in der neuen Woche realisieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Anstieg über die gleitenden Durchschnitte auch ein dauerhafter wird.

Im Erfolgsfall könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung