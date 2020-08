AFC Energy: Diese Marken gilt es jetzt zu beachten!

Am 18. Februar bildete die Aktie der AFC-Engery bei 0,469 Euro ein Hoch aus. Es wurde von den Anlegern zu Gewinnmitnahmen genutzt. Der Kurs ging in eine steile Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum 19. März auf 0,105 Euro. Die hier gestartete Erholung gipfelte am 3. Juni auf einem Hoch bei 0,387 Euro.

Seitdem befindet sich die AFC-Energy-Aktie erneut ...



