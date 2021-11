AFC Energy: Diese Aufgaben stehen nun an

Im Anschluss an das Tief vom 6. Oktober bei 0,50 Euro startete die AFC-Energy-Aktie einen neuen Anstieg. Er wurde sehr dynamisch vorgetragen, überwand den 50-Tagedurchschnitt und drang bis zum 2. November auf ein Hoch bei 0,79 Euro vor. Hier ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Am Donnerstag konnte dabei ein Vorstoß der Bären kurz vor dem 50-Tagelinie abgefangen werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



