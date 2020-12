Die Aktie der AFC Energy könnte ihren exponentiellen Anstieg in dieser Woche beendet haben, denn der Kurs zeigt erstmals seit Wochen eine starke Neigung der Anleger, ihre Gewinne mitzunehmen. Das war früher oder später zu erwarten, denn der Kurs, der Mitte November noch im Bereich von 0,20 Euro notierte, ist am Montag in der Spitze bis auf 1,324 Euro vorgedrungen.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung