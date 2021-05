AFC Energy-Aktie: Das war wichtig!

Die Aktie der AFC Energy konnte am Freitag einen kräftigen Anstieg vollziehen. Der Kurs überwand die 50-Tagelinie und stieg in der Spitze auf ein Hoch bei 0,74 Euro an. Obwohl dieses Kursniveau bis zum Ende des Handels nicht ganz verteidigt werden konnte, blieb bis zum Schlusskurs ein äußerst erfreuliches Plus von 11,49 Prozent.

Durch diesen Anstieg und vor allem durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung