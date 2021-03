AFC Energy-Aktie: Zu viel Phantasie?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Abschlag von gut 20 Prozent binnen einer Handelswoche, auf Monatssicht ein Minus von mehr als 40 Prozent. Nein, die Anleger in Aktien von AFC Energy sind derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Auch zum Start in die Börsenwoche ging es mit den Papieren des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen weiter abwärts. Dabei sah es am frühen Montagmorgen noch so gut aus.