AFC Energy-Aktie: Das sind starke Worte!

Die Entwicklung von AFC Energy ist positiv. Die Schlagzeilen der jüngsten Meldungen lassen aufhorchen. So vertrat der Chief Executive von AFC Energy, Adam Bond, in einem Interview am 12. Mai 2021 die Ansicht, dass das britische Unternehmen den Markt mit Dieselaggregaten, immerhin mit einem Umsatz in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, in den Fokus nimmt.

Dieser Markt könnte mit niedrigen Qualitäten von



