AFC Energy-Aktie: Das nährt die Zuversicht!

Mit einem mächtigen Satz war AFC Energy am Freitag in den Handel gestartet: Von zuvor 0,75 Euro war es in Frankfurt auf bis zu 0,84 Euro nach oben gegangen – ein Plus von zeitweilig rund zwölf Prozent. Dass die Papiere des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen bis Börsenschluss etwas nachgaben, und sich die AFC-Aktie bei einem Kurs von 0,81 Euro ins ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung