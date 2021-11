AFC Energy-Aktie: Das ist bitter!

Die abgelaufene Woche startete noch verheißungsvoll für die AFC Energy-Aktie. Nachdem das Unternehmen sich einen neuen Großauftrag sichern konnte, reagierten die Aktionäre mit Kursgewinnen von gut drei Prozent und setzten damit endlich ein Zeichen in der laufenden Korrekturbewegung.

Dem kam dann jedoch Corona, genauer die Omikron-Variante in die Quere. Jene sorgte am Freitag an den Märkten für massive Abwertungen, denen sich nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung