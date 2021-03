AFC Energy-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Der Wasserstoffsektor hat in den letzten Wochen deutliche Korrekturimpulse erfahren, nachdem es zuvor in einem atemberaubenden Tempo nach oben gegangen war. Die Korrektur war damit überfällig. So ging es auch für Einzeltitel wie die Aktie des britischen Brennstoffzellenherstellers AFC Energy in den letzten Wochen in südlicher Richtung. Anfang März setzte der Kurs auf der 0,50-Euro-Marke auf und unterschritt diese im Tagesverlauf, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



