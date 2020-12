AFC-Energy-Aktie: gute Aussichten!

Die AFC-Energy-Aktie machte vergangenen Monat ein Plus von rund 110 Prozent. In dieser Woche stabilisierte sich der Kurs um die 0,4-Euro-Marke. Aktuell notiert der Titel bei 0,39 Euro. Verglichen mit der Branche der elektrischen Ausrüstung liefert sie in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine Outperformance von über 95 Prozent – ein positives Signal. Auch die neuste Meldung des Stromunternehmens für Brennstoffzellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



