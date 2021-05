AFC Energy-Aktie: Das blieb ohne Wirkung!

Es ist keine zwei Wochen her, da wurde die Aktie von AFC Energy noch bei 0,84 Euro gehandelt. Nach einer insgesamt enttäuschenden Woche an der Börse sind die Papiere des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen aktuell noch 0,78 Euro wert. Ob sich die AFC-Aktie in der kommenden Woche wieder auf den Weg nach oben machen kann, ist unklar. Ein möglicher Impuls ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



