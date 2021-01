AFC Energy-Aktie: Wie viel Potenzial steckt noch im Unternehmen?

Das Unternehmen AFC Energy ist ein Entwickler von alkalischen Brennstoffzellen, eine der am weitesten entwickelten Brennstoffzellentechnologien weltweit. Dabei kann Wasserstoff zur Stromversorgung verwendet werden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Großbritannien und die Aktiengesellschaft ist an der Londoner Börse gelistet.

AFC Energy wurde 2006 gegründet. Seitdem ist das Unternehmen auf rund 40 Mitarbeiter gewachsen und dabei an drei Standorten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung