AFC Energy-Aktie: Weit vor allen anderen!

Der Mittwoch läuft für die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche an der Börse bislang ziemlich gut. Plug Power (USA) legte bis zum Mittag knapp fünf Prozent zu, Nel ASA (Norwegen) übertraf diese Entwicklung noch. Ganz vorne allerdings liegt AFC Energy: Die Papiere des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen legten sogar zweistellig zu, kratzten gar an der Marke von 0,80 Euro. Was die AFC-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



