AFC Energy-Aktie: Wasserstoff liegt voll im Trend!

Es müsste schon viel passieren, dass der aktuell laufende Wasserstoff-Trend schnell abebbt. Aktuell stürzen sich die Anleger auf die Wasserstoff-Titel und treiben die Kurse auf immer neue Hochs. Ist dieser Trend nachhaltig? Die Entwicklung wird auf jeden Fall in die Richtung Wasserstoff gehen, jedoch ist aktuell noch völlig offen, welche konkreten Anwendungsfelder wirklich in Frage kommen und am Ende effizient sind.