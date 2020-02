AFC Energy-Aktie: Was tut sich hier?

Die AFC Energy gehört aktuell noch zu den eher kleineren Playern auf dem Markt. Dies erkennt man auch recht gut an der derzeitigen Marktkapitalisierung. Hier kommt das Unternehmen bisher auf einen Wert in Höhe von 107 Mio. Euro. Die bisherige Entwicklung der Aktie kann sich wirklich sehen lassen, der Kurs stieg im November letzten Jahres massiv an und erreichte erst kürzlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung