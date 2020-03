AFC Energy Aktie: Was ist davon zu halten?

Die Aktie von AFC Energy konnte sich am Freitag um 3,3 Prozent verbessern. Zu normalen Zeiten wäre das eine kleine Sensation, dummerweise haben wir es aktuell aber mit allem, nur nicht mit Normalität zu tun. Es handelt sich lediglich um eine zarte Erholung nach massiven Kursverlusten an den vorherigen Tagen. Die Kursgewinne sollten jetzt in keinem Fall überbewertet werden.

Von Spekulanten getrieben?

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung