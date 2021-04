AFC Energy-Aktie: Verdammt kurze Wirkung!

Die Aktie von AFC Energy hat eine enttäuschende Woche an der Börse hinter sich: Nach starkem Beginn, als es von zuvor 0,81 auf bis zu 0,87 Euro nach oben ging, verloren die Papiere des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen jeden Tag ein bisschen mehr, bevor sich die AFC-Energy-Aktie am Freitag bei 0,75 Euro in Frankfurt etwas stabilisierte. Den Montag begannen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung