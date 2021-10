AFC Energy-Aktie: Unfassbarer Absturz?

Mit einem deutlichen Minus von über 5 Prozent zeigt sich AFC Energy im gestrigen Verlauf an der Heimatbörse in London, der LSE, doch deutlich angeschlagen. Damit wurde ein neues Tief in der laufenden Abwärtsbewegung seit dem Sommer 2021 erreicht. Die Schwäche vom Wochenanfang setzt sich auch heute am Dienstag-Vormittag weiter fort.

Eher kritisch zu werten ist diese Schwäche, da neue Meldungen nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung